শ্রীপুরে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করছে ১৯৫২ জন শিক্ষার্থী

শ্রীপুরে মোট ১ হাজার ৯’শ ৫২ জন শিক্ষার্থী এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছে। মঙ্গলবার সকাল ১০ টা থেকে পরীক্ষা শুরু হয়। সাধারণ শাখায় ১ হাজার ৫’শ ৫০ জন, ভোকেশনাল শাখায় ১’শ ২৯ জন এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধিনে ২’শ ৭৩ জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহন করছে। উপজেলায় এবার ছাত্রদের থেকে ছাত্রী শিক্ষার্থীরা বেশি অংশ গ্রহণ করছে। প্রথম পরীক্ষায় মোট ১ হাজার ৩’শ ৭৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২২ জন শিক্ষার্থী অনুপস্থিত রয়েছে। যার অধিকাংশই ছাত্রী।
শ্রীপুরে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করছে ১৯৫২ জন শিক্ষার্থী
- শ্রীপুরে তিন হাজার মিটার অবৈধ চায়না জাল জব্দ, পুড়িয়ে ধ্বংস
- শ্রীপুরে বিদ্যুৎপৃষ্টে যুবকের মৃত্যু
- শ্রীপুরে ইজিবাইক উল্টে বৃদ্ধ নিহত, আহত পরিবারের তিন সদস্য
- শ্রীপুরে "হাম - রুবেলা টিকাদান" ক্যাম্পেইন উপলক্ষে উপজেলা সমন্বয় কমিটির সভা
- শ্রীপুরে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ওষুধ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ
- শ্রীপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত
- শ্রীপুরে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান
- শ্রীপুরে সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
উপজেলা শিক্ষা অফিসের তথ্য অনুযায়ী উপজেলায় মোট ১ হাজার ৯’শ ৫২ জন শিক্ষার্থী এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করছে। শ্রীপুর সরকারি এমসি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, লাঙ্গলবাঁধ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হাট দারিয়াপুর সম্মিলনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নাকোল রাইচরণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও খামারপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি পরীক্ষার কেন্দ্র ও হল সিসি ক্যামেরার আওতায় থাকবে।
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আবদুল গণি জানান, উপজেলায় সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরীক্ষার কার্যক্রম চলছে। পরীক্ষায় শিক্ষার্থী উপস্থিতি সংখ্যা সন্তোষজনক। আশা করছি কোমলমতি শিক্ষার্থীরা সুন্দরভাবে পরীক্ষার কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। শিক্ষার্থীদের প্রতি শুভ কামনা রইলো।