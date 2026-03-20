শ্রীপুরে “প্রত্যয়” সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

Posted on by Magura News
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে সামাজিক সংগঠন “প্রত্যয়” এর উদ্যোগে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছর ও ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলার সব্দালপুর ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
সামাজিক সংগঠন “প্রত্যয়” এর পরিচালক ফাহিম রেজা প্রিন্সের সার্বিক তত্বাবধানে ইফতার ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন মাগুরা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও জেলা পরিষদের প্রশাসক আলী আহম্মেদ, প্রত্যয়ের অন্যতম পৃষ্টপোষক ও শিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকা মেট্রো সার্কেলের নির্বাহী তত্বাবধাক প্রকৌশলী হাসান শওকত, ঢাকা সাভারের বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক মো. হুসাইন শওকত, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট কাজী আব্দুর রশিদ, শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আশরাফুল আলম জোয়ার্দার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য খন্দকার আব্বাস উদ্দিন, উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম নালিম, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক খন্দকার খলিলুর রহমান, মোল্যা খলিলুর রহমান, জেলা কৃষকদলের সাংগঠনিক সম্পাদক খন্দকার সাহেব আলী, সব্দালপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি শরিফুল ইসলাম সাচ্ছু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক বাকি বিল্লাহ, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক বাবুল চৌধুরী, শ্রীপুর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক জিয়াউল হক ফরিদ, উপজেলা শ্রমিক দলের আহ্বায়ক মো. সেলিম মোল্যা, উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম, উপজেলা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এনায়েত হোসেন, মো. হাসান, শ্রীপুর সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক মেহেদী হাছান অন্তর, প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মুরাদ হোসেন, আজিজুল ইসলাম, শাকিল মোল্যাসহ প্রত্যয়ের সকল সদস্যবৃন্দ, সাংবাদিক ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।
উল্লেখ্য, প্রত্যয় একটি সামাজিক সংগঠন। সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিবছর ২৯ রমজান ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর ও ২৯ রমজান ১৬ তম ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে সংগঠনটি। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে সংগঠনটি পরিচালিত হয়ে আসছে। ইতিমধ্যে সামাজিক বিভিন্ন কার্যক্রমে ফলে এলাকায় ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে সংগঠনটি।
March ২০২৬
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Feb    
 
১০১১১২১৩১৪১৫
১৬১৭১৮১৯২০২১২২
২৩২৪২৫২৬২৭২৮২৯
৩০৩১  

শ্রীপুরে "প্রত্যয়" সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে সামাজিক সংগঠন "প্রত্যয়" এর উদ্যোগে...

শ্রীপুরে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- মাগুরার শ্রীপুরে বুধবার দুপুরে উপজেলা প্রশাসনের...

শ্রীপুরে প্রাণবন্ত মানবকল্যাণ ফাউন্ডেশনের পক্ষ...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- "এক সাথে সেবাই, এক সাথে উন্নয়নে"...

শ্রীপুরে বিনামূল্যে কৃষি প্রণোদনার বীজ,...

 মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-. শ্রীপুরে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে খরিপ মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায়...

শ্রীপুর উপজেলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ সংস্থার...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে উপজেলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ সংস্থার আয়োজনে...

শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তিন...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সেনেটারী ইন্সপেক্টর...

শ্রীপুরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে ও পরিস্কার...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- ''রাখিব চারপাশ পরিস্কার, করিব ডেঙ্গু প্রতিকার''...

মাগুরায় চলন্ত মোটরসাইকেলে গাছের ডাল...

 মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কেষ্টপুর এলাকায় শুক্রবার রাত...

