শ্রীপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

Posted on by Magura News
 মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় উপজেলা পর্যায় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের আয়োজনে উপজেলা মিনি স্টেডিয়ামে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বালিকাদের প্রথম খেলায় সোনাইকুন্ডি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১-০ গোলে জোকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বালকদের অপর খেলায় সব্দালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩-০ গোলে জোকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
অনুষ্ঠানে শ্রীপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মুহাম্মদ আব্দুর রশিদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নাজমুল ইসলাম।
এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আবদুল গণি, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. হুমায়ন কবির, শ্রীপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ড. মুসাফির নজরুল, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. রিয়াজ উদ্দিন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. তৌহিদুল ইসলাম, উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মমিনুর রহমান, বিনয় কুমার পাল, শ্রী প্রদীপ কুমার বিশ্বাস, শ্রীপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. হাসেম আলী মণ্ডল, আমতৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাজিম উদ্দিন, হোগলডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মুক্তারুজ্জামান, বাখেরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আসাদুজ্জামান শেখ, সব্দালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খান মনিরুজ্জামান, সোনাইকুন্ডি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মিজাউল ইসলাম, গোয়ালবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মনিরুজ্জামান, জোকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মর্জিনা বেগম।
খেলা পরিচালনা করেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক মো. তাজুল ইসলাম, মো. আলিমুজ্জামান, মো. মিজানুর রহমান, মো. বাবুল হোসেন।
April ২০২৬
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Mar    
 
১০১১১২
১৩১৪১৫১৬১৭১৮১৯
২০২১২২২৩২৪২৫২৬
২৭২৮২৯৩০  

ফেসবুকে আমরা

Magura News

বিভাগ

দিনপঞ্জিকা

শ্রীপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল...

 মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় উপজেলা পর্যায় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা...

শ্রীপুরে সম্পত্তি বিরোধের জেরে গৃহবধূ...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে সম্পত্তি সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের বিরোধের জেরে...

শ্রীপুরে মাইক্রো-ভ্যানের সংঘর্ষে স্কুল শিক্ষক...

মহসিন মোল্যা, 'বিশেষ প্রতিবেদক-   শ্রীপুরে মাইক্রো ও ব্যাটারি চালিত...

শ্রীপুরে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায়...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে মোট ১ হাজার ৯'শ ৫২...

শ্রীপুরে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায়...

মহসিন মোল্যা,বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে মোট ১ হাজার ৯'শ ৫২ জন...

শ্রীপুরে বিদ্যুৎপৃষ্টে যুবকের মৃত্যু

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে পুকুরে মাছ ধরতে বিদ্যুৎপৃষ্টে রাসেল...

শ্রীপুরে ইজিবাইক উল্টে বৃদ্ধ নিহত,...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে ইজিবাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে...

শ্রীপুরে "হাম - রুবেলা টিকাদান"...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে " হাম-রুবেলা টিকাদান " ক্যাম্পেইন-২০২৬...

প্রতিষ্ঠাতাঃ ডা.রাহুল মিত্র
সম্পাদক: অ্যাডভোকেট রাজীব কুমার মিত্র
বার্তা ও বানিজ্যিক কার্যালয়ঃ সৈয়দ আতর আলী রোড,মাগুরা
ফোনঃ +8801713-434888
ই-মেইলঃ maguranewsbd@gmail.com

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আয়োজন,উদ্দোগ,বিবৃতি আমাদেরকে জানান।
ফোন করুন +8801713-434888 নাম্বারে অথবা মেইল করুন maguranewsbd@gmail.com

Copyright 2013 - 2026 - Magura News All Rights Reserved
Website Design, Development & SEO Consulting Services by Cyber World IT
%d bloggers like this: