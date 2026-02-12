আজ রবিবার, ফেব্রুয়ারী ১৫, ২০২৬ ইং
loading....
শিরোনাম:
- তারাও এসেছিলেন ভোট কেন্দ্রে
- শ্রীপুরে ৯ম পে-স্কেলের প্রজ্ঞাপন ও বাস্তবায়নের এক দফা দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত
- কাজলী কলেজিয়েট স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত
- শ্রীপুরে হাফেজিয়া মাদ্রাসায় আগুন
- শ্রীপুরে শিক্ষা সফরের বহনকারী বাস দূর্ঘটনার শিকার
- শ্রীপুরে বারোমাসী সিডলেস চায়না-৩ লেবু চাষে সফলতা
- শ্রীপুরে কার্ডিও পালমোনারী রিসাসিটেশন (সিপিআর) এর উপর স্কুল পর্যায়ে অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা
- মাগুরা-১ আসনের বিভিন্ন ভোট কেন্দ্র পরিদর্শনে রিটার্নিং অফিসার ও অন্যান্য কর্মকর্তা
- মহম্মদপুরের বড়রিয়া শতবর্ষী ঐতিহ্যবাহী ঘোড়দৌড় ও গ্রামীণ মেলা
- শ্রীপুরের সোনাতুন্দী নূরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ও এতিমখানার ১১তম ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
আমি বৃটিশ আমল থেকে ভোট দিচ্ছি বলে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন ১১০ বছর বয়সী বৃদ্ধা নিমাই অধিকারী। তিনি সদর ইউনিয়নের সারঙ্গদিয়া গ্রামের মৃত রাজেন্দ্র অধিকারীর ছেলে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সকালে উপজেলার সারঙ্গদিয়া ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে আসেন তিনি। প্রতিবেশীরা তাকে কোলে করে ভোট কেন্দ্রে নিয়ে আসেন।
এসময় তিনি বলেন, আমি বৃটিশ আমল থেকে ভোট দিচ্ছি। ভোট না দিয়ে থাকতে পারি না। তাই আজও ভোট দিতে আইছি।
শুধু তাই নয় তার মত ১১০ বছর বয়সী আরো এক ভোটার আমিন উদ্দিনকে দেখা যাই ঘাসিয়াড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে। তিনিও এসেছেন ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে। তিনি কাদিরপাড়া ইউনিয়নের ঘাসিয়াড়া গ্রামের মৃত হেলাল উদ্দিনের ছেলে।
নিমাই অধিকারীকে ভোট কেন্দ্রে নিয়ে আসা প্রতিবেশীরা বলেন, তাকে ভোট দিতে সহযোগিতার জন্য আমরা তাকে ভোট কেন্দ্রে নিয়ে আসছি। ভোটের সময় আসলেই তিনি ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার বাহনা শুরু করেন। এত বছর বয়সে ভোট দিতে পেরে তিনি মহা খুশি।
এ বিষয়ে সারঙ্গদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার বিপ্লব কুমার কুণ্ডু ও ঘাসিয়াড়া ভোট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার মজনুর রহমান বলেন, অনেক বয়স্ক ব্যক্তি ও অসুস্থ রোগী ভোট দিতে এসেছেন। আমরা ভোট প্রদানে তাদের সার্বিক সহযোগিতা করেছি।