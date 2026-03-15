শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তিন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান

Posted on by Magura News
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-

শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সেনেটারী ইন্সপেক্টর অচিন্ত্য কুমার সাহা, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (রেডিওগ্রাফী) মো. সহিদুল ইসলাম ও ফার্মাসিস্ট মৃদুল কুমার সাহাকে বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান করেছে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। শনিবার বিকেলে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের আয়োজনে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কনফারেন্স রুমে এ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আশরাফুজ্জামান লিটন।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (ইপিআই) তুষার কান্তি ঢালীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জুনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন) ডা. জুলি চৌধুরী, মেডিকেল অফিসার ডা. আবু তাহের মোহাম্মদ রাসেল, বিদায়ী স্যানেটারী কর্মকর্তা অচিন্ত্য কুমার সাহা, বিদায়ী ফার্মাসিস্ট মৃদুল কুমার সাহা।
এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের
সহকারী সার্জন সাগরিকা রায়, আসাদুল আল গালিব, ডা. আতিয়া ফাইরোজ, সহকারী ডেন্টাল সার্জন সানজিদা তিশা, ডা. জাকিয়া আফরোজ মিতি, মেডিকেল অফিসার (ইউনানী) ডা. আশিষ কুমার পাল, নার্সিং সুপারভাইজার সন্ধ্যা রাণী সাহা প্রমুখ।
শ্রীপুরে বিনামূল্যে কৃষি প্রণোদনার বীজ,...

 মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-. শ্রীপুরে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে খরিপ মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায়...

শ্রীপুর উপজেলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ সংস্থার...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে উপজেলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ সংস্থার আয়োজনে...

শ্রীপুরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে ও পরিস্কার...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- ''রাখিব চারপাশ পরিস্কার, করিব ডেঙ্গু প্রতিকার''...

মাগুরায় চলন্ত মোটরসাইকেলে গাছের ডাল...

 মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কেষ্টপুর এলাকায় শুক্রবার রাত...

শ্রীপুরে অজ্ঞাত ষাটোর্ধ বৃদ্ধের মরদেহ...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে ষাটোর্ধ বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করা...

গাছে গাছে আমের মুকুল, ছড়াচ্ছে...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলার প্রতিটি এলাকার আমগাছগুলো এখন...

শ্রীপুরে শিশু যৌন নির্যাতনের অভিযোগ,...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে ৭ বছর শিশুকে যৌন নির্যাতনের...

