শ্রীপুরে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালিত

Posted on by Magura News

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-

“অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি” এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মাগুরার শ্রীপুর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য দপ্তরের বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যদিয়ে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে সোমবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে র‍্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কুমার নদে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। পরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও মৎস্য পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাখী ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন শ্রীপুর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জসিম উদ্দিন।
উপজেলা মৎস্য অফিসের ক্ষেত্র সহকারী মো. জাহিদ হোসেনের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন শ্রীপুর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির অধ্যাপক ফখরুদ্দিন মিজান, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রিয়াজ উদ্দিন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মামুন খান, শ্রীপুর প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি আশরাফ হোসেন পল্টু, মৎস্য পুরস্কারের জন্য মনোনীত খন্দকার আতাউর রহমান শিপন, সফল মৎস্য চাষী শাহানা পারভীন ও কাজী আল-আমিন।
এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা জীব বৈচিত্র্য ও বন্যপ্রানী সংরক্ষণ কমিটির সভাপতি মো. সাইফুল্লাহ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা রুহুল আমিন পাপন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ হুমায়ন কবির, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল গণি, শ্রীপুর সদর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আব্দুল মালেক মিয়া, দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান গোলাম মওলা, গয়েশপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান হাসিনা বেগমসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, সাংবাদিক, মৎস্যচাষী ও সুশিল সমাজের ব্যক্তিবর্গ।
Magura News

প্রতিষ্ঠাতাঃ ডা.রাহুল মিত্র
সম্পাদক: অ্যাডভোকেট রাজীব কুমার মিত্র
বার্তা ও বানিজ্যিক কার্যালয়ঃ সৈয়দ আতর আলী রোড,মাগুরা
ফোনঃ +8801713-434888
ই-মেইলঃ maguranewsbd@gmail.com

