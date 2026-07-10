শ্রীপুরে পিতা ও পুত্রকে কুপিয়ে মারাত্মক জখম, দোকানঘরে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট

Posted on by Magura News
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে দোকানঘরের সামনে মোটরসাইকেল রাখাকে কেন্দ্র করে পিতা ও পুত্রকে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার আমতৈল বাজারে।
সরেজমিনে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আমতৈল গ্রামের হাসিব বিশ্বাস ও একই গ্রামের রাজু বিশ্বাস আমতৈল বাজারে হাবিব শেখের মুদি দোকানের সামনে তাদের দু’টি মোটরসাইকেল রাখে। হাবিব শেখ বিকেল ৫ টার দিকে দোকান খুলতে গিয়ে মোটরসাইকেল দু’টি দোকানের সামনে থেকে সরানোর জন্য বললে উভয়ের মধ্যে বাগবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। এরই সূত্র ধরে রাত ৮ টার দিকে হাসিব ও রাজুর নেতৃত্বে দেশীয় অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে হাবিব শেখের দোকানে অতর্কিত হামলা চালায়। হামলাকারীরা দোকানে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। এ সময় দোকানে থাকা দোকান মালিক হাবিব শেখ (২৬) এবং তারই বৃদ্ধ পিতা কবির শেখ (৭০) কে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে। পরিবারের লোকজন ও স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। আহতদের মধ্যে হাবিব শেখের অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন।
এ ব্যাপারে হাবিব শেখের ছোট ভাই মাজহারুল ইসলাম বলেন, আমতৈল গ্রামের হাসিব ও রাজুর নেতৃত্বে আশিক বিশ্বাস, মো. সোহান শিকদার, মো. লিয়ন মোল্যা, হাদী বিশ্বাসসহ ২০ থেকে ২৫ জন দেশীয় অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে রাত ৮ টার দিকে ভাই হাবিব শেখের দোকানঘরে অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় হামলাকারীরা আমার ভাই হাবিব শেখ এবং পিতা কবির শেখেকে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে। এ সময় হামলাকারীরা ভাইয়ের দোকানে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। এতে আমাদের প্রায় ৪ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।
এ ব্যাপারে শ্রীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মো. ওলি মিয়া বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোন লিখিত অভিযোগ পাইনি। লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
July ২০২৬
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Jun    
 
১০১১১২
১৩১৪১৫১৬১৭১৮১৯
২০২১২২২৩২৪২৫২৬
২৭২৮২৯৩০৩১  

ফেসবুকে আমরা

Magura News

বিভাগ

দিনপঞ্জিকা

July ২০২৬
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Jun    
 
১০১১১২
১৩১৪১৫১৬১৭১৮১৯
২০২১২২২৩২৪২৫২৬
২৭২৮২৯৩০৩১  

শ্রীপুরে পিতা ও পুত্রকে কুপিয়ে...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে দোকানঘরের সামনে মোটরসাইকেল রাখাকে কেন্দ্র...

টিসিবিতে নিম্মমানের পণ্য, প্যাকেজের দাম...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-. শ্রীপুরে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) ভর্তুকি মূল্যের...

শ্রীপুরে প্রতিপক্ষের হামলায় ২০ টি...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে প্রতিপক্ষের হামলায় ২০ টি বাড়িঘর...

শ্রীপুর ওয়ালটন প্লাজার উদ্যোগে ফ্রি...

মহসিন মোল্যা,বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর ওয়ালটন প্লাজার উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প...

শ্রীপুরে ডেঙ্গুসহ মশা বাহিত অন্যান্য...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে ডেঙ্গুসহ মশা বাহিত অন্যান্য রোগ...

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতায়...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা-২০২৬ এ...

শ্রীপুরে দু-দল গ্রামবাসীর সংঘর্ষে আহত...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-  শ্রীপুরে মোবাইলে টাকা রিচার্জ করাকে কেন্দ্র...

শ্রীপুরে ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী 'তারাউজিয়াল পল্লী মঙ্গল...

প্রতিষ্ঠাতাঃ ডা.রাহুল মিত্র
সম্পাদক: অ্যাডভোকেট রাজীব কুমার মিত্র
বার্তা ও বানিজ্যিক কার্যালয়ঃ সৈয়দ আতর আলী রোড,মাগুরা
ফোনঃ +8801713-434888
ই-মেইলঃ maguranewsbd@gmail.com

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আয়োজন,উদ্দোগ,বিবৃতি আমাদেরকে জানান।
ফোন করুন +8801713-434888 নাম্বারে অথবা মেইল করুন maguranewsbd@gmail.com

Copyright 2013 - 2026 - Magura News All Rights Reserved
Website Design, Development & SEO Consulting Services by Cyber World IT
%d bloggers like this: