শ্রীপুরে জাতীয় যুব দিবস পালিত

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে জাতীয় যুব দিবস-২০২৫ উপলক্ষে মঙ্গলবার সকালে র্যালি, আলোচনা সভা এবং যুব ঋণের চেক ও সনদ পত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে দিবসটি পালন উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে র্যালি বের হয়ে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আলোচনা সভায় মিলিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীপুর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. রিয়াজ উদ্দিন।
উপজেলা সহকারী যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. লিয়াকত আলীর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন শ্রীপুর থানা অফিসার ইনচার্জ ইদ্রিস আলী, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মামুন খান, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. হুমায়ন কবির, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. জসিম উদ্দিন, ছাত্র সমন্বয়ক আহম্মেদ সাজ্জাদ, জাতীয় যুব পুরস্কার প্রান্ত ও সফল উদ্যোক্তা মো. আল-আমিন, সফল উদ্যোক্তা ইতি খাতুন প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে ৭ জন ও যুব মহিলাকে ৭ লাখ ৪০ হাজার টাকার যুব ঋণের চেক ও ৩০ জন যুব ও যুব মহিলার মাঝে সনদ পত্র বিতরণ করা হয়।
