শ্রীপুরে আলোচিত শিশু রাজিয়া ধর্ষণচেষ্টা ও হত্যা মামলায় আসামীর মৃত্যুদণ্ড

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে আলোচিত শিশু রাজিয়া খাতুনকে (১৫) ধর্ষণচেষ্টা ও হত্যা মামলায় হাসান শেখ (২৮) নামে এক আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
সোমবার বেলা ১১টায় মাগুরা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. মিজানুর রহমান জনাকীর্ণ আদালতে এ রায় ঘোষণা করেন। এ সময় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত হাসান শেখ শ্রীপুর উপজেলার শ্রীকোল গ্রামের ফজলু শেখের ছেলে।
মামলার নথি অনুযায়ী, ২০২২ সালের ১৯ মার্চ নিহত রাজিয়ার বাবা মিকিজ শেখ শ্রীপুর থানায় হাসান শেখকে আসামি করে ধর্ষণচেষ্টা ও হত্যা মামলা দায়ের করেন।
নিহতের মা ছবিরন নেছা জানান, রাজিয়া ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। ঘটনার দিন বিকেলে বাড়ির পাশের একটি জমিতে রসুন দেখতে বের হওয়ার পর তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরে একটি পেঁপে বাগানের পাশে বাঁশঝাড়ের নিচ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। রায় ঘোষণার পর সন্তোষ প্রকাশ করে ছবিরন নেছা এ মৃত্যুদণ্ড দ্রুত কার্যকরের দাবি জানান।
উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ১৭ মার্চ শ্রীপুর উপজেলার শ্রীকোল গ্রামের কুমার নদের তীরে একটি পেপে বাগানের পাশে বাঁশ ঝাড়ের নিচ থেকে শিশু রাজিয়া খাতুনের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।