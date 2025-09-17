শালিখায় গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

Posted on by Magura News
মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক-
শালিখায় ৫২ তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা (খ অঞ্চলের) গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৫ উদ্বোধন করা হয়েছে।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি ক্রীড়া সমিতি (খ অঞ্চল) শালিখার আয়োজনে, উপজেলার আড়পাড়া সরকারি আইডিয়াল হাই স্কুল মাঠে এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।
বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদরাসা ও কারিগরি ক্রীড়া সমিতি শালিখা উপজেলার (খ অঞ্চল) সভাপতি ও কোটবাগ দাখিল মাদ্রাসা সুপার মোঃ আবু দাউদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন, শালিখা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ বনি আমিন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, শালিখা  উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার কাজী শফিউল আলম, শালিখা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মুন্সি আনিসুর রহমান মিল্টন, সদস্য সচিব ও জেলা বিএনপির সদস্য মুন্সি মনিরুজ্জামান চকলেট, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মোঃ শাহিনুর রহমান, আড়পাড়া সরকারি আইডিয়াল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ আলী আহসান, আড়পাড়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোঃ আবু সেলিম।
এছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগন ও অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।এবার প্রতিযোগিতায় ফুটবল, হ্যান্ডবল,সাঁতার, কাবাডি, দাবা সহ মোট পাঁচটি ইভেন্টে ৩২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৬ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করছে।
September ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Aug    
১০১১১২১৩১৪
১৫১৬১৭১৮১৯২০২১
২২২৩২৪২৫২৬২৭২৮
২৯৩০  

ফেসবুকে আমরা

Magura News

বিভাগ

দিনপঞ্জিকা

September ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Aug    
১০১১১২১৩১৪
১৫১৬১৭১৮১৯২০২১
২২২৩২৪২৫২৬২৭২৮
২৯৩০  

শালিখায় গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- শালিখায় ৫২ তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা...

মাগুরায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- সেনাবাহিনী ও পুলিশের বিশেষ অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্রসহ...

ব্যক্তিগত জায়গা বুঝে না দেওয়ায়...

 মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলার কালিনগর বাজারে ব্যক্তি মালিকানা...

শালিখায় ভিডব্লিউবির চাল বিতরণ

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- শালিখা উপজেলার ৩ নং আড়পাড়া ইউনিয়ন...

শ্রীপুরে পোনামাছ অবমুক্তকরণ

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতের...

শ্রীপুরে আদিবাসী ফোরামের ৭ সদস্য...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে আদিবাসী ফোরামের ৭ সদস্য বিশিষ্ট...

শ্রীপুরে মাছের সাথে শত্রুতা, দুই...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে একটি পুকুরে গ্যাস ট্যাবলেট প্রয়োগ...

শ্রীপুরে যাত্রীবেশে ৭০ হাজার টাকা...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলার আমলসার গ্রামের আল-আমিন (৩০)...

প্রতিষ্ঠাতাঃ ডা.রাহুল মিত্র
সম্পাদক: অ্যাডভোকেট রাজীব কুমার মিত্র
বার্তা ও বানিজ্যিক কার্যালয়ঃ সৈয়দ আতর আলী রোড,মাগুরা
ফোনঃ +8801713-434888
ই-মেইলঃ maguranewsbd@gmail.com

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আয়োজন,উদ্দোগ,বিবৃতি আমাদেরকে জানান।
ফোন করুন +8801713-434888 নাম্বারে অথবা মেইল করুন maguranewsbd@gmail.com

Copyright 2013 - 2025 - Magura News All Rights Reserved
Website Design, Development & SEO Consulting Services by Cyber World IT
%d bloggers like this: