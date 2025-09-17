শালিখায় গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

আজ বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১৮, ২০২৫ ইং
মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক-
শালিখায় ৫২ তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা (খ অঞ্চলের) গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৫ উদ্বোধন করা হয়েছে।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি ক্রীড়া সমিতি (খ অঞ্চল) শালিখার আয়োজনে, উপজেলার আড়পাড়া সরকারি আইডিয়াল হাই স্কুল মাঠে এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।
বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদরাসা ও কারিগরি ক্রীড়া সমিতি শালিখা উপজেলার (খ অঞ্চল) সভাপতি ও কোটবাগ দাখিল মাদ্রাসা সুপার মোঃ আবু দাউদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন, শালিখা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ বনি আমিন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, শালিখা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার কাজী শফিউল আলম, শালিখা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মুন্সি আনিসুর রহমান মিল্টন, সদস্য সচিব ও জেলা বিএনপির সদস্য মুন্সি মনিরুজ্জামান চকলেট, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মোঃ শাহিনুর রহমান, আড়পাড়া সরকারি আইডিয়াল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ আলী আহসান, আড়পাড়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোঃ আবু সেলিম।
এছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগন ও অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।এবার প্রতিযোগিতায় ফুটবল, হ্যান্ডবল,সাঁতার, কাবাডি, দাবা সহ মোট পাঁচটি ইভেন্টে ৩২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৬ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করছে।