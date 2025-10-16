শালিখায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ

Posted on by Magura News
মনিরুল ইসলাম , বিশেষ প্রতিবেদক-
শালিখায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় বসতবাড়ীতে ও মাঠে আগাম শীতকালীন শাকসবজি, রবি ফসল সরিষা, মসুর, গম, পেঁয়াজ ও খেসারির চাষাবাদ বৃদ্ধির জন্য বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ বনি আমিন৷ এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আবুল হাসনাত,উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন অফিসার মোঃ কামাল হোসেন,শালিখা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শহিদুজ্জামান চাঁদ,প্রেসক্লাবের নির্বাহী সদস্য জসিম উদ্দিন প্রমূখ৷ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ বনি আমিন জানান, এই কর্মসূচীর আওতার শালিখা উপজেলার ৫,২০০ জন সরিষা, ৫০০ জন গম, ১০০  জন শীতকালীন পেঁয়াজ, ১০০০ জন মসুর , ৩৫ জন খেসারি, ৫০ জন লাউ, ১০০ জন বেগুন, ১০০জন  মিস্টি কুমড়া, ১০০ জনের মধ্য শসা চাষের জন্য বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে।
October ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Sep    
 
১০১১১২
১৩১৪১৫১৬১৭১৮১৯
২০২১২২২৩২৪২৫২৬
২৭২৮২৯৩০৩১  

ফেসবুকে আমরা

Magura News

বিভাগ

দিনপঞ্জিকা

October ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Sep    
 
১০১১১২
১৩১৪১৫১৬১৭১৮১৯
২০২১২২২৩২৪২৫২৬
২৭২৮২৯৩০৩১  

শালিখায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের...

মনিরুল ইসলাম , বিশেষ প্রতিবেদক- শালিখায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ক্ষুদ্র ও...

শালিখায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস...

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- " সমন্বিত উদ্যোগ, প্রতিরোধ করি দুর্যোগ...

শ্রীপুরে আন্তঃ শ্রেণি ফুটবল টুর্নামেন্টের...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে কাজলী ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসার আন্তঃ...

শ্রীপুরে আন্তর্জাতিক দূর্যোগ প্রশমন দিবস...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে সোমবার সকালে আন্তর্জাতিক দূর্যোগ প্রশমন...

শ্রীপুরে প্রায় দুই লক্ষাধিক টাকার...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তরের...

শ্রীপুরে জাতীয় টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনের...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে জাতীয় টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন-২০২৫ এর...

মহম্মদপুরে একই পরিবারের তিন শিশুর...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- মহম্মদপুর উপজেলার বালিদিয়া ইউনিয়নের চাপাতলা গ্রামে...

শালিখায় বিনামূল্যে গবাদী প্রাণির লাম্পি...

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- শালিখায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের ইউপি উন্নয়ন...

প্রতিষ্ঠাতাঃ ডা.রাহুল মিত্র
সম্পাদক: অ্যাডভোকেট রাজীব কুমার মিত্র
বার্তা ও বানিজ্যিক কার্যালয়ঃ সৈয়দ আতর আলী রোড,মাগুরা
ফোনঃ +8801713-434888
ই-মেইলঃ maguranewsbd@gmail.com

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আয়োজন,উদ্দোগ,বিবৃতি আমাদেরকে জানান।
ফোন করুন +8801713-434888 নাম্বারে অথবা মেইল করুন maguranewsbd@gmail.com

Copyright 2013 - 2025 - Magura News All Rights Reserved
Website Design, Development & SEO Consulting Services by Cyber World IT
%d bloggers like this: