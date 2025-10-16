শালিখায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ

আজ শুক্রবার, অক্টোবর ১৭, ২০২৫ ইং
মনিরুল ইসলাম , বিশেষ প্রতিবেদক-
শালিখায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় বসতবাড়ীতে ও মাঠে আগাম শীতকালীন শাকসবজি, রবি ফসল সরিষা, মসুর, গম, পেঁয়াজ ও খেসারির চাষাবাদ বৃদ্ধির জন্য বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ বনি আমিন৷ এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আবুল হাসনাত,উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন অফিসার মোঃ কামাল হোসেন,শালিখা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শহিদুজ্জামান চাঁদ,প্রেসক্লাবের নির্বাহী সদস্য জসিম উদ্দিন প্রমূখ৷ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ বনি আমিন জানান, এই কর্মসূচীর আওতার শালিখা উপজেলার ৫,২০০ জন সরিষা, ৫০০ জন গম, ১০০ জন শীতকালীন পেঁয়াজ, ১০০০ জন মসুর , ৩৫ জন খেসারি, ৫০ জন লাউ, ১০০ জন বেগুন, ১০০জন মিস্টি কুমড়া, ১০০ জনের মধ্য শসা চাষের জন্য বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে।