শালিখায় খুচরা সার বিক্রেতাদের লাইসেন্স বাতিলের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও স্মারক লিপি প্রদান

Posted on by Magura News
মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক-
শালিখায় খুচরা সার বিক্রেতাদের লাইসেন্স বাতিলের প্রতিবাদে মানববন্ধন পালিত হয়েছে৷ উপজেলার খুচরা সার বিক্রেতা সাব ডিলার ইউনিট এর উদ্যোগে এ মানববন্ধন পালিত হয়।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর ) সকাল সাড়ে ১০টায় সাব ডিলার ইউনিট এর ব্যানারে উপজেলার আড়পাড়া সরকারি আইডিয়াল হাই স্কুল মাঠে মানববন্ধন শেষে এক র‌্যালি বের হয়।
র‌্যালিটি উপজেলা সদর আড়পাড়া বাজারের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে গিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর একটি স্মারক লিপি প্রদান করা হয়। এসময় মানববন্ধনে অংশ নেয় উপজেলার খুচরা সার বিক্রেতা সাব ডিলার ইউনিটের নেতাকর্মীরা। উক্ত মানববন্ধনে সংগঠনটির উপজেলা সভাপতি জিহাদ আলী মল্লিক  সভাপতিত্ব করেন। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ সভাপতি কামরুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজীৎ চক্রবর্তী, কোষাধ্যক্ষ কবির সরদার,সদস্য মোল্লা মামুন প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, দেশের প্রতিটি প্রান্তিক এলাকায় কৃষকদের মাঝে সুলভ মূল্যে সার সরবরাহ করে আসছেন খুচরা সার বিক্রেতা বা সাব ডিলাররা। কিন্তু সরকার খুচরা সার বিক্রেতাদের লাইসেন্স বাতিলের ঘোষণা দিয়েছে।
সরকারের এই উদ্যোগ কার্যকর হলে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। নির্দিষ্ট ডিলারদের কাছে কৃষকরা জিম্মি হয়ে পড়বেন। এসময় বক্তারা দ্রুত খুচরা সার বিক্রেতাদের লাইসেন্স ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানান। উপদেষ্টা জুলফিকার আলি বিশ্বাস বলেন আমাদের সকল খুচরা সার ব্যাবসায়ীদের কৃষকদের কাছে লক্ষ লক্ষ টাকার সার বাকি বিক্রি করা হয়। আমাদের সার বিক্রি বন্ধ করা হলে এই টাকা আমরা আর পাবোনা৷ আমরা রাস্তায় বসে যাবো।তাই সরকারের কাছে দাবি প্রয়োজনে নতুন নীতিমালায় আমাদের সার বিক্রি অনুমতি দেয়া হোক।
