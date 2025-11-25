শালিখায় খুচরা সার বিক্রেতাদের লাইসেন্স বাতিলের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও স্মারক লিপি প্রদান

আজ বুধবার, নভেম্বর ২৬, ২০২৫ ইং
loading....
শিরোনাম:
- শালিখায় খুচরা সার বিক্রেতাদের লাইসেন্স বাতিলের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও স্মারক লিপি প্রদান
- শ্রীপুরে রিগালো প্রাইভেট লিমিটেড ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি
- আবারো শ্রীপুর প্যানিক এ্যাটাকে আমতৈল গার্মেন্টসের অর্ধশতাধিক নারী কর্মি হাসপাতালে
- শ্রীপুরে ভূমিকম্পে ভয়ে আতঙ্কে অসুস্থ শতাধিক গার্মেস্টস কর্মী
- শ্রীপুরে অস্ত্র ঠেকিয়ে ছিনতাই, অস্ত্র ফেলে পালালো ছিনতাইকারীরা
- শ্রীপুরে লাইসেন্স বহাল রাখার দাবিতে সার ডিলারদের মানববন্ধন ও স্বারকলিপি প্রদান
- শ্রীপুরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে হামলায় আহত ২
- শ্রীপুরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়েই চলছে অধিকাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত
- মাগুরায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত পরিবারের মাঝে চেক বিতরণ। Magura news
- শ্রীপুরে আন্তঃ ইউনিয়ন ভলিবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত
মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক-
শালিখায় খুচরা সার বিক্রেতাদের লাইসেন্স বাতিলের প্রতিবাদে মানববন্ধন পালিত হয়েছে৷ উপজেলার খুচরা সার বিক্রেতা সাব ডিলার ইউনিট এর উদ্যোগে এ মানববন্ধন পালিত হয়।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর ) সকাল সাড়ে ১০টায় সাব ডিলার ইউনিট এর ব্যানারে উপজেলার আড়পাড়া সরকারি আইডিয়াল হাই স্কুল মাঠে মানববন্ধন শেষে এক র্যালি বের হয়।
র্যালিটি উপজেলা সদর আড়পাড়া বাজারের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে গিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর একটি স্মারক লিপি প্রদান করা হয়। এসময় মানববন্ধনে অংশ নেয় উপজেলার খুচরা সার বিক্রেতা সাব ডিলার ইউনিটের নেতাকর্মীরা। উক্ত মানববন্ধনে সংগঠনটির উপজেলা সভাপতি জিহাদ আলী মল্লিক সভাপতিত্ব করেন। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ সভাপতি কামরুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজীৎ চক্রবর্তী, কোষাধ্যক্ষ কবির সরদার,সদস্য মোল্লা মামুন প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, দেশের প্রতিটি প্রান্তিক এলাকায় কৃষকদের মাঝে সুলভ মূল্যে সার সরবরাহ করে আসছেন খুচরা সার বিক্রেতা বা সাব ডিলাররা। কিন্তু সরকার খুচরা সার বিক্রেতাদের লাইসেন্স বাতিলের ঘোষণা দিয়েছে।
সরকারের এই উদ্যোগ কার্যকর হলে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। নির্দিষ্ট ডিলারদের কাছে কৃষকরা জিম্মি হয়ে পড়বেন। এসময় বক্তারা দ্রুত খুচরা সার বিক্রেতাদের লাইসেন্স ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানান। উপদেষ্টা জুলফিকার আলি বিশ্বাস বলেন আমাদের সকল খুচরা সার ব্যাবসায়ীদের কৃষকদের কাছে লক্ষ লক্ষ টাকার সার বাকি বিক্রি করা হয়। আমাদের সার বিক্রি বন্ধ করা হলে এই টাকা আমরা আর পাবোনা৷ আমরা রাস্তায় বসে যাবো।তাই সরকারের কাছে দাবি প্রয়োজনে নতুন নীতিমালায় আমাদের সার বিক্রি অনুমতি দেয়া হোক।