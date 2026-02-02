কাজলী কলেজিয়েট স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

আজ মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারী ৩, ২০২৬ ইং
loading....
শিরোনাম:
- কাজলী কলেজিয়েট স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত
- শ্রীপুরে হাফেজিয়া মাদ্রাসায় আগুন
- শ্রীপুরে শিক্ষা সফরের বহনকারী বাস দূর্ঘটনার শিকার
- শ্রীপুরে বারোমাসী সিডলেস চায়না-৩ লেবু চাষে সফলতা
- শ্রীপুরে কার্ডিও পালমোনারী রিসাসিটেশন (সিপিআর) এর উপর স্কুল পর্যায়ে অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা
- মাগুরা-১ আসনের বিভিন্ন ভোট কেন্দ্র পরিদর্শনে রিটার্নিং অফিসার ও অন্যান্য কর্মকর্তা
- মহম্মদপুরের বড়রিয়া শতবর্ষী ঐতিহ্যবাহী ঘোড়দৌড় ও গ্রামীণ মেলা
- শ্রীপুরের সোনাতুন্দী নূরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ও এতিমখানার ১১তম ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত
- গঙ্গা-কপোতাক্ষ আইডিয়াল ডিগ্রি কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত
- মাগুরা দুটি আসন থেকে ১৫ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুর উপজেলার কাজলী কলেজিয়েট স্কুলের ৪১ তম বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দিনব্যাপী স্কুল মাঠ চত্বরে এ ক্রীড়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
কাজলী কলেজিয়েট স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন নড়াইল জেলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল গণি, কাজলী কলেজিয়েট স্কুলের সাবেক সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার রাশেদ মল্লিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোল্যা মতিয়ার রহমান, রাধানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষক নওয়াব আলী, পঞ্চগ্রাম মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিধান চন্দ্র, আবদুল হাই পবন মল্লিক প্রমুখ।