কাজলী কলেজিয়েট স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুর উপজেলার কাজলী কলেজিয়েট স্কুলের ৪১ তম বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দিনব্যাপী স্কুল মাঠ চত্বরে এ ক্রীড়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
কাজলী কলেজিয়েট স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন নড়াইল জেলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল গণি, কাজলী কলেজিয়েট স্কুলের সাবেক সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার রাশেদ মল্লিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোল্যা মতিয়ার রহমান,  রাধানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষক নওয়াব আলী, পঞ্চগ্রাম মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিধান চন্দ্র, আবদুল হাই পবন মল্লিক প্রমুখ।
