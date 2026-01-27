শ্রীপুরে শিক্ষা সফরের বহনকারী বাস দূর্ঘটনার শিকার

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুর উপজেলার শ্রীপুর-লাঙ্গলবাঁধ সড়কের মাশালিয়া এলাকায় এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে খামারপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বহনকারী শিক্ষা সফরের একটি বাস। মঙ্গলবার সকাল ৯ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় বাসের ক্ষতি হলেও বড় ধরণের দূর্ঘটনা থেকে রেহাই পেয়েছে বাসটি।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে উপজেলার খামারপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সফরে নাটোরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। মাশালিয়া এলাকায় পৌঁছালে শিক্ষার্থীদের বহনকারী বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দূর্ঘটনার কবলে পড়ে। তবে বড় ধরণের দূর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছে বাসটি।
খামারপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল মজিদ বলেন, সকালে শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্যে নাটোর রওনা হয়। মাশালিয়া নামক স্থানে পৌঁছালে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দূর্ঘটনার কবলে পড়ে। তবে হতাহতের কোন ঘটনা ঘটেনি।