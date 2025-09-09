শ্রীপুরে রায়চরণ ক্রিকেট একাডেমীর বয়স ভিত্তিক বাছাই পর্বের খেলোয়াড়দের মাঝে জার্সি বিতরণ

আজ মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ৯, ২০২৫ ইং
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে রায়চরণ ক্রিকেট একাডেমীর বয়স ভিত্তিক বাছাই পর্বের খেলোয়াড়দের মাঝে জার্সি বিতরণ করা হয়েছে। সোমবার বিকেলে উপজেলার নাকোল রায়চরণ ক্রিকেট একাডেমী মাঠে অনূর্ধ্ব ১৪, ১৬ ও ১৮ মোট ৩৪ জন খেলোয়াড়দের মাঝে এ জার্সি বিতরণ করা হয়। উপজেলার সকল মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বাছাইকৃত বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট খেলোয়াড় নিয়ে এ ক্রিকেট একাডেমী গঠিত হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন নাকোল রায়চরণ ক্রিকেট একাডেমীর পরিচালক ও নাকোল রায়চরণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মির্জা ওয়ালিদ শিপন, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক সাদ্দাম হোসেন গোর্কি, রায়চরণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মুনির হোসেন, আসলাম শেখ প্রমুখ।