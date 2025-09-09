শ্রীপুরে রায়চরণ ক্রিকেট একাডেমীর বয়স ভিত্তিক বাছাই পর্বের খেলোয়াড়দের মাঝে জার্সি বিতরণ

Posted on by Magura News
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে রায়চরণ ক্রিকেট একাডেমীর বয়স ভিত্তিক বাছাই পর্বের খেলোয়াড়দের মাঝে জার্সি বিতরণ করা হয়েছে। সোমবার বিকেলে উপজেলার নাকোল রায়চরণ ক্রিকেট একাডেমী মাঠে অনূর্ধ্ব ১৪, ১৬ ও ১৮ মোট ৩৪ জন খেলোয়াড়দের মাঝে এ জার্সি বিতরণ করা হয়। উপজেলার সকল মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বাছাইকৃত বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট খেলোয়াড় নিয়ে এ ক্রিকেট একাডেমী গঠিত হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন নাকোল রায়চরণ ক্রিকেট একাডেমীর পরিচালক ও নাকোল রায়চরণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মির্জা ওয়ালিদ শিপন, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক সাদ্দাম হোসেন গোর্কি, রায়চরণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মুনির হোসেন, আসলাম শেখ প্রমুখ।
September ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Aug    
১০১১১২১৩১৪
১৫১৬১৭১৮১৯২০২১
২২২৩২৪২৫২৬২৭২৮
২৯৩০  

ফেসবুকে আমরা

Magura News

বিভাগ

দিনপঞ্জিকা

September ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Aug    
১০১১১২১৩১৪
১৫১৬১৭১৮১৯২০২১
২২২৩২৪২৫২৬২৭২৮
২৯৩০  

শ্রীপুরে রায়চরণ ক্রিকেট একাডেমীর বয়স...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে রায়চরণ ক্রিকেট একাডেমীর বয়স ভিত্তিক...

হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য হুক্কাকে টিকিয়ে...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- নারিকেলের আচা আর কাঠ দিয়ে তৈরি...

শ্রীপুরে গলায় ফাঁস নিয়ে স্কুল...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে কাপড় কিনে না দেওয়ায় গলায়...

শ্রীপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের নব...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এর নব...

শ্রীপুরে বিএনপির দু-গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে রাজনৈতিক ও সামাজিক আধিপত্য বিস্তারকে...

শিশু আছিয়ার বাড়িতে বাংলাদেশ গার্লস...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে শিশু আছিয়ার বাড়িতে সহানুভূতি জানাতে...

তারেক রহমানের ঈদ উপহার আছিয়ার...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- আছিয়ার বাড়িতে সোমবার সকালে তারেক রহমানের...

শ্রীপুরে সাজাপ্রাপ্ত আসামিসহ গ্রেপ্তার ৩

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- মাগুরার শ্রীপুরে দুই বছরের সাজা প্রাপ্ত...

প্রতিষ্ঠাতাঃ ডা.রাহুল মিত্র
সম্পাদক: অ্যাডভোকেট রাজীব কুমার মিত্র
বার্তা ও বানিজ্যিক কার্যালয়ঃ সৈয়দ আতর আলী রোড,মাগুরা
ফোনঃ +8801713-434888
ই-মেইলঃ maguranewsbd@gmail.com

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আয়োজন,উদ্দোগ,বিবৃতি আমাদেরকে জানান।
ফোন করুন +8801713-434888 নাম্বারে অথবা মেইল করুন maguranewsbd@gmail.com

Copyright 2013 - 2025 - Magura News All Rights Reserved
Website Design, Development & SEO Consulting Services by Cyber World IT
%d bloggers like this: