শ্রীপুরে পোনামাছ অবমুক্তকরণ

আজ সোমবার, সেপ্টেম্বর ৮, ২০২৫ ইং
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতের আওতায় জলাভূমি এবং বর্ষা প্লাবিত ধানক্ষেত, প্লাবনভূমি ও প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়েছে। সোমবার সকালে শ্রীপুর উপজেলা মৎস্য দপ্তরের বাস্তবায়নে উপজেলার বিভিন্ন জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাখী ব্যানার্জী, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা তোফায়েল আহম্মেদ, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জসিম উদ্দিন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মামুন খান প্রমুখ।
এ সময় জেলা মৎস্য কর্মকর্তা তোফায়েল আহম্মেদ জানান, শ্রীপুর উপজেলার হরিন্দী আশ্রয়ন প্রকল্পের পুকুরে ২৫ কেজি, বরিশাট আশ্রয়ন প্রকল্পের পুকুরে ৩০ কেজি, সাচিলাপুর আশ্রয়ন প্রকল্পের পুকুরে ৩৫ কেজি, কুমার নদের কাজলি ঘাটে ১৫০ কেজি, কুমার নদের কাজী কাদের নওয়াজ ঘাটে ১৬০ কেজি মোট ৪০০ কেজি পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়েছে।