শ্রীপুরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের স্কুল ফিডিং ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

আজ সোমবার, ডিসেম্বর ১, ২০২৫ ইং
loading....
শিরোনাম:
- শ্রীপুরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের স্কুল ফিডিং ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত
- শ্রীপুরে পানিতে ডুবে স্কুল শিক্ষকের মৃত্যু
- শ্রীপুর থানা অফিসার ফোর্সদের ব্যাটমিন্টন টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত
- শ্রীপুরে বিনামূল্যে ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প ও কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান
- শ্রীপুরে বিনামূল্যে ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প ও কৃমিনাশক বিতরণ
- শ্রীপুরে প্রাণিসম্পদ সপ্তাহের উদ্বোধন
- শালিখায় খুচরা সার বিক্রেতাদের লাইসেন্স বাতিলের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও স্মারক লিপি প্রদান
- শ্রীপুরে রিগালো প্রাইভেট লিমিটেড ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি
- আবারো শ্রীপুর প্যানিক এ্যাটাকে আমতৈল গার্মেন্টসের অর্ধশতাধিক নারী কর্মি হাসপাতালে
- শ্রীপুরে ভূমিকম্পে ভয়ে আতঙ্কে অসুস্থ শতাধিক গার্মেস্টস কর্মী
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের স্কুল ফিডিং ও কুইজপ্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে রবিবার সকালে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের আয়োজনে উপজেলার সদর ইউনিয়নের মদনপুর হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
আলোচনা সভায় মদনপুর মাদ্রাসা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আলিনুর শিকদারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. মামুন খান।
এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা. মো. হুসাইন রাসেল, উপ-সহকারি প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মো. ফরিদুল ইসলাম, এফ.এ(এ.আই) মো. সোহাগ হোসেন, মদনপুর জামে মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক খলিফা তৈয়েবুর রহমান, মদনপুর দাখিল মাদ্রাসার সহ-সুপার মো. ওলিউল্লাহ প্রমুখ।