শ্রীপুরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের স্কুল ফিডিং ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের স্কুল ফিডিং ও কুইজপ্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে রবিবার সকালে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের আয়োজনে উপজেলার সদর ইউনিয়নের মদনপুর হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
আলোচনা সভায় মদনপুর মাদ্রাসা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আলিনুর শিকদারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. মামুন খান।
এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা. মো. হুসাইন রাসেল, উপ-সহকারি প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মো. ফরিদুল ইসলাম, এফ.এ(এ.আই) মো. সোহাগ হোসেন, মদনপুর জামে মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক খলিফা তৈয়েবুর রহমান, মদনপুর দাখিল মাদ্রাসার সহ-সুপার মো. ওলিউল্লাহ প্রমুখ।
