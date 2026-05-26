শ্রীপুরে কোরবানির জন্য কেনা গরু চুরি

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে কোরবানি দেওয়ার জন্য কেনা গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। সোমবার দিবাগত রাতে উপজেলার সোনাতুন্দি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
এ ব্যাপার শরিফুল ইসলাম পিকুল জানান, আমি ও আমার ছোট ভাই কাজী পারভেজ সোমবার আমতৈল গ্রাম থেকে গরুটি ১ লাখ ৭০ হাজার টাকায় ক্রয় করি। রাতে গরুটি বাড়ির নিচ তলার রুমে রেখে গ্রিলে তালা লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। ছোট ভাই কাজী পারভেজ রাত ৩ টার দিকে গরুটি দেখতে নিচে নামেন। পরে দেখে গরুটি নাই, নিচ তলা রুমের গ্রিল কাটা। পরে অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও গরুটি পাওয়া যায়নি।
শ্রীপুর থানা অফিসার ইনচার্জ মো. ওলি মিয়া জানান, ঈদকে সামনে রেখে পুলিশ টহল জোরদার করা হয়েছে। আমি নিজেও নিয়মিত টহল তদারকি করছি। আসলে ঘটনাটি দূঃখজনক। এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে।