শ্রীপুরে কয়েক গ্রামের রাস্তার বেহাল দশা, দূর্ভোগ চরমে

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুর উপজেলার আমলসার ইউনিয়নের বিলসুনাই, চরপাড়া, দিয়েরপাড়া, মাদিয়াপাড়া ও চড়িয়াপাড়া ৫ গ্রামের প্রায়৬ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা। চরপাড়া নতুন ব্রীজ হতে আমলসার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দেড় কিলোমিটার, চরপাড়া নতুন ব্রীজ হতে বয়ড়ারমোড় ৩ কিলোমিটার ও বিলসুলাই চরপাড়া পুরাতন ব্রীজ থেকে মাদিয়াপাড়া দেড় কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশায় পরিনত হয়েছে। দ্রুত রাস্তা পাকা করণের দাবি এলাকাবাসীর।
শনিবার সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, উপজেলার আমলসার ইউনিয়নের বিলসুনাই গ্রামের বিলসুনাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তা, ইদগা ও গোরস্থানসহ মাঠের রাস্তা একটু বৃষ্টি হলেই চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। গ্রামের হাজার হাজার মানুষ, কৃষক ও শিক্ষার্থীরা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। বিশেষ করে মাঠের ফসল বাড়িতে আনতে এবং কোমলমতি শিশুদের বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করতে কষ্টের শেষ থাকে না। দ্রুতই এই রাস্তাটি পাকার ব্যবস্থা করা হোক সেই দাবি জানাচ্ছি।
স্থানীয় বাসিন্দা মো. হাফিজুল ইসলাম বলেন, এই রাস্তা মাঠের রাস্তা, ছেলেপেলে এই রাস্তায় স্কুলে আসা-যাওয়া করে। এই রাস্তায় চলাচল করতে খুব কষ্ট হয়। রাস্তা কাদা হওয়ায় মানুষের বাড়িঘর, কাঞ্চিকুনা দিয়ে আসা-যাওয়া করতে হচ্ছে। রাস্তার এ অবস্থা হওয়ায় আত্নীয় স্বজন আসেই না। ছেলে-মেয়ের বিয়ে ও হচ্ছে না।
বিলসুনাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. রাফিন মণ্ডল বলে, এই রাস্তায় কেদার জন্য খুব অসুবিধা হয়। কয়েকদিন আগে আমি কেদার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। রাস্তাটি পাকা হলে ভাল হয়।
স্থানীয় আমলসার চরপাড়া গ্রামের বাসিন্দা সিরাজ বিশ্বাস বলেন, এই এলাকার বেশ কয়েকটা রাস্তা পূর্ব থেকেই কাচা রাস্তা। কৃষি এলাকা হওয়ায় ঘোড়ার গাড়ি, ভ্যাকু ও হেরো গাড়ি চলাচল করে। রাস্তার এমন পরিস্থিতি হয়েছে সাধারণ মানুষের ও স্কুল শিক্ষার্থীদের চলাচলের কোন পরিস্থিতি নাই। আমলসার ইউনিয়নের চরপাড়া, চড়িয়াপাড়া, বিলসুনাই, মাদিয়াপাড়া ও দিয়েরপাড়া এই ৫ গ্রামের মানুষের চলাচলের একমাত্র মাধ্যম এই কয়েকটি রাস্তা। তাই দ্রুত রাস্তাগুলো পাকা করা অত্যন্ত জরুরি।
শ্রীপুর উপজেলা প্রকৌশলী প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী বলেন, রাস্তাগুলো পাকা করণের জন্য জরুরি ভিত্তিতে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে এলজিডি অফিসে আবেদন দিতে বলেছি। আশা করছি খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে রাস্তাগুলো পাকা করণের কাজ শুরু হবে।