শ্রীপুরে আদিবাসী ফোরামের ৭ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন

Posted on
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে আদিবাসী ফোরামের ৭ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। রবিবার বিকেলে শ্রীপুর উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে এ কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি গঠনের মাধ্যদিয়ে তাদের অভ্যন্তরীণ দীর্ঘদিনের মনোমালিন্য নিরসন হয়েছে। আহ্বায়ক কমিটি গঠন প্রক্রিয়ার আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল গণি এবং সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক।
এ সময় অন্য সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রীপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ড. মুসাফির নজরুল, সাধারণ সম্পাদক নাসিরুল ইসলাম, মাগুরা আদিবাসী ফোরামের জেলা সভাপতি হিরালাল বিশ্বাস, গ্রাম উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি জহুরুল হক মিলন, প্রতিশ্রুতি উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি সুমন মজুমদার প্রমুখ।
কমিটিতে ভূবন কর্মকারকে আহ্বায়ক এবং বলাই বিশ্বাসকে সদস্য সচিব করা হয়।
এছাড়া বিরেন্দ্রনাথ বাগদী, সুশান্ত সরকার, সুধির বিশ্বাস, সুভাষ বিশ্বাস এবং চতুর বিশ্বাসকে যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়েছে।
