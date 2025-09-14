মাগুরায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্রসহ দুই ভাই আটক

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-

সেনাবাহিনী ও পুলিশের বিশেষ অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্রসহ দুই ভাইকে আটক করা হয়েছে। আটককৃতরা হলেন, সদর উপজেলার পারলা গ্রামের মৃত রুস্তম বিশ্বাসের ছেলে মোস্তাক বিশ্বাস (৩৭) ও তার বড় ভাই মোহাম্মদ দাউদ আলী বিশ্বাস (৪৬)।

রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) ভোর রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ দল পারলা গ্রামে অভিযান চালায়। এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগজিন, দুই রাউন্ড গুলি ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

সেনাবাহিনী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে সদর থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। অভিযান শেষে তাদের থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

