ব্যক্তিগত জায়গা বুঝে না দেওয়ায় সড়ক নির্মাণ কাজ বন্ধ, চরম ভোগান্তিতে ব্যবসায়ী ও পথচারীরা

 মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-

শ্রীপুর উপজেলার কালিনগর বাজারে ব্যক্তি মালিকানা জায়গা বুঝে না দেওয়ায় সড়ক নির্মাণ কাজ বন্ধ রয়েছে। এক বছরের ও অধিক সময় ধরে নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পথচারীরা। এ দূর্ভোগ লাঘবে দ্রুত রাস্তাটির নির্মাণ কাজ শেষ করার দাবি জানিয়েছে তারা। সমস্যা সমাধানে এবং ন্যায় বিচারের আশায় জমির মালিক খায়রুল ইসলাম শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর একটি লিখিত আবেদন করেছেন।

রবিবার সরেজমিনে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, উপজেলা শহর থেকে কালিনগর বাজার ও নবগ্রাম বাজার হয়ে লাঙ্গলবাঁধ বাজার পর্যন্ত সড়কের নির্মাণের কাজ চলছে। ২০২৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ইউকেয়ার প্রকল্পের আওতায় দেশের ঐতিহ্যবাহী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ডিএনকো লিমিটেড এ রাস্তা নির্মাণ কাজ শুরু করে। কাজ শেষ পর্যায়ে হলেও দীর্ঘদিন ধরে কালিনগর বাজার অংশের রাস্তার জায়গা ব্যক্তি মালিকানা দাবি করায় প্রায় ৬০০ মিটার অংশ কাজ বন্ধ রয়েছে। সমস্যা সমাধানে শ্রীপুর ভূমি অফিসের সার্ভেয়ার, উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী অফিসের সহকারী প্রকৌশলী ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ডেএনকো লিমিটেডের রাস্তা নির্মাণ কাজের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, সাংবাদিক ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতে ওই জায়গাটি মাপা হয়৷ সেখানে দেখা যায় পুরো রাস্তাটি তাদের জমির মধ্যদিয়ে গিয়েছে। অপর পাশের প্রায় ২০ থেকে ২৫ টি দোকানঘর সরকারি রাস্তার সিমানার মধ্যে পড়েছে। সরকারিভাবে দোকানঘরগুলো সরানোর কথা বললেও কোন দোকানঘরগুলো সেখানেই রয়েছে। যার কারণে রাস্তার কাজ বন্ধ রয়েছে। যার ফলে বৃষ্টির সময় কাদা আর শুকনো মৌসুমে ধুলাবালিতে পুরো বাজার এলাকা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালানো এবং পথচারীদের চলাচলের চরম ভোগান্তি সৃষ্টি হচ্ছে।
দোকান সরিয়ে নিচ্ছে না এমন অভিযোগের ভিত্তিতে কথা হয় দোকান মালিক হাফিজার রহমান ও মোদাচ্ছেদুজ্জামান বলেন, আমাদের ব্যক্তিগত জায়গা বাদে যদি দোকানঘর সরকারি রাস্তার উপর পড়ে আমরা আমাদের দোকানঘর সরিয়ে নেব। এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।
কালিনগর বাজারের চা বিক্রেতা হাসিবুল ইসলাম ও লেদ ব্যবসায়ী আকিরুল ইসলাম বলেন, আমরা বাজারের ব্যবসায়ী। কালিনর বাজারের এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে খুঁড়ে রাখা হয়েছে। বৃষ্টির সময় কাদা আর শুকনো মৌসুমে ধুলাবালির কারণে চরম ভোগান্তির মধ্যে আছি। দ্রুত এ রাস্তাটি হয়ে গেলে আমরা যারা বাজারের ব্যবসায়ী এবং পথচারী সকলেই বাঁচি।
জমি মালিকদের দাবি, আমাদের জায়গা আমাদের বুঝে দিয়ে রাস্তা নির্মাণের কাজ করুক এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই৷ মাপজোকের পর সম্পূর্ণ রাস্তাটি আমাদের ব্যক্তিগত জায়গার উপর দিয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের জায়গা আমাদের বুঝে দেওয়া হচ্ছে না।
ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ডেএনকোর সাইড ম্যানেজার আব্দুল আহাদ বলেন, এ রাস্তা নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। রাস্তার জায়গা ব্যক্তি মালিকানা দাবি করায় কালিনগর বাজার এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ বন্ধ রয়েছে। যার ফলে সকলের চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। আমরাও চাই দ্রুত সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে রাস্তা নির্মাণ কাজ শেষ করতে।
কাজের তদারকির দায়িত্বে থাকা উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী বলেন, উভয়পক্ষকে ইউএনও মহোদয় ডেকেছিলেন। তারাও আসছিলেন। আবার পুনরায় জায়গাটি মাপার পর রাস্তার কাজ করা হবে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাখী ব্যানার্জী বলেন, আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১০ সেপ্টেম্বর উভয় পক্ষকে নিয়ে বসেছিলাম। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর সরেজমিনে জায়গাটি পুনরায় মাপার পর উভয় পক্ষই যে সিদ্ধান্ত হয় মেনে নেওয়ার সম্মতিতে উপনীত হয়েছেন। আশা করছি খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান হবে।
