শ্রীপুরে ৪ টি দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ১১ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

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মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে ৪ টি দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ১১ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রবিবার দিবাগত রাত ২ টার দিকে উপজেলার দারিয়াপুর কালীবাড়ি এলাকায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আজিজ মোল্যার কবিতা স্টোরের ৩ লাখ, ওহিদ শেখের আরাফাত স্টোরের ৩ লাখ, বাবলু ফার্মেসীর ৩ লাখ ও রাহাত কম্পিউটারের ২ লাখ টাকাসহ মোট ১১ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দোকান মালিকেরা দাবি করেন।
এ ব্যাপারে আরাফাত স্টোরের মালিক ওহিদ শেখ জানান, রাতে একটি ট্রাক এ পথ দিয়ে যাওয়ার সময় দোকানগুলোতে আগুন লাগা দেখেন এ সময় তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে এবং আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। রাত আড়াইটার দিকে স্থানীয় এক ব্যক্তি মোবাইল ফোনে আমার মুদি দোকানে আগুন লাগার সংবাদ জানান। পরে স্থানীয়রা ও শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের ২ টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। ততক্ষণে আমাদের দোকানের সকল মালামাল পুড়ে যায়। এ ঘটনায় আমাদের ৪ টি দোকান মিলে মোট ১১ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
 শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন মাস্টার মো. সামসুল আলম বলেন, সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের ২ টি ইউনিট উপস্থিত হয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।
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