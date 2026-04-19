শ্রীপুরে “হাম – রুবেলা টিকাদান” ক্যাম্পেইন উপলক্ষে উপজেলা সমন্বয় কমিটির সভা

Posted on by Magura News
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে ” হাম-রুবেলা টিকাদান ” ক্যাম্পেইন-২০২৬ উপলক্ষে উপজেলা সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে রবিবার সকালে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার রুমে এ সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নাজমুল ইসলাম সমন্বয় সভায় সভাপতিত্ব করেন।
এ সময় বক্তব্য রাখেন  উপজেলা সমাজসেবা  কর্মকর্তা মো. আব্দুর রাজ্জাক, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা গৌরাঙ্গ চন্দ্র বিশ্বাস, আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা নারগিস পারভিন, খামারপাড়া  মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মো. কাওছার উদ্দিন, আমতৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাজিম উদ্দিন, কাজলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. ইবনে আজম , উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি মো. আক্তারুজ্জামান, সাংবাদিক খান আবু হাসান, ইপিআই টেকনোলজিষ্ট তুষার কান্তি ঢালী, স্বাস্থ্য  পরিদর্শক সবিতা রাণী বিশ্বাস প্রমুখ।
৩ সপ্তাহব্যাপী চলা হাম- রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইনের উপর তথ্য উপস্থাপনা করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. আশরাফুজ্জামান লিটন।
তিনি জানান, উপজেলার প্রতিটি শিশুকে এক ডোজ হাম-রুবেলা টিকা দেওয়া হবে। তবে যে সমস্ত শিশু অসুস্থ তাদেরকে সুস্থ হবার পর এ টিকা দেওয়া হবে। এছাড়া যে সমস্ত শিশু হামের টিকা নিয়েছেন কিন্তু ২৮ টিন অতিবাহিত হয়নি সেই শিশুদেরকে ২৮ টিন পার হবার পর টিকা দেওয়া হবে। সভায়  জানানো হয় আগামীকাল রবিবার থেকে  শ্রীপর উপজেলায় ১৬ হাজার ৫ শত ৯৫ জন শিশুকে একটি করে হাম- রুবেলা টিকা দেওয়া হবে। ২০ এপ্রিল সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ১৯৩ টি কেন্দ্রে ২৫ জন টিকা দানকারী ও ৪৯ জন  স্বেচ্ছাসেবী টিকা প্রদান করবেন। এছাড়া ২৪ জন সুপারভাইজার টিকা প্রদান তদারকী করবেন।
April ২০২৬
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Mar    
 
১০১১১২
১৩১৪১৫১৬১৭১৮১৯
২০২১২২২৩২৪২৫২৬
২৭২৮২৯৩০  

ফেসবুকে আমরা

Magura News

বিভাগ

দিনপঞ্জিকা

April ২০২৬
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Mar    
 
১০১১১২
১৩১৪১৫১৬১৭১৮১৯
২০২১২২২৩২৪২৫২৬
২৭২৮২৯৩০  

প্রতিষ্ঠাতাঃ ডা.রাহুল মিত্র
সম্পাদক: অ্যাডভোকেট রাজীব কুমার মিত্র
বার্তা ও বানিজ্যিক কার্যালয়ঃ সৈয়দ আতর আলী রোড,মাগুরা
ফোনঃ +8801713-434888
ই-মেইলঃ maguranewsbd@gmail.com

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আয়োজন,উদ্দোগ,বিবৃতি আমাদেরকে জানান।
ফোন করুন +8801713-434888 নাম্বারে অথবা মেইল করুন maguranewsbd@gmail.com

Copyright 2013 - 2026 - Magura News All Rights Reserved
Website Design, Development & SEO Consulting Services by Cyber World IT
%d bloggers like this: