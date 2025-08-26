শ্রীপুরে স্থানীয় গার্ল গাইডসে্র ওয়ান ডে ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
“গাইড নেতৃত্বে বাল্যবিবাহ হবে রোধ” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যদিয়ে মাগুরার শ্রীপুর উপজেলা বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের আয়োজনে স্থানীয় ‘ওয়ান ডে’ ক্যাম্প”-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে মঙ্গলবার সকাল ৮ টায় রেজিষ্ট্রেশনের মধ্যদিয়ে দিনব্যাপী বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের কার্যক্রম শুরু হয়। পরে ক্যাম্প সজ্জা, সূচি শিল্প কর্মসূচি, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও আমতৈল মাধ্যমিক বিদ্যালয় মিলনায়তনে আলোচনা সভা শেষে প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। পরে ক্যাম্প ফায়ারের মধ্যদিকে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।
গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন মাগুরা জেলা শাখার জেলা সচিব মোছা. মর্জিনা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাখী ব্যানার্জী।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীপুর থানা অফিসার ইনচার্জ ইদ্রিস আলী।
এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গার্ল গাইডস এসোসিয়েশনের স্থানীয় কমিশনার খান পাপিয়া ফেরদৌস, জেলা কোষাধ্যক্ষ শাহানাজ সুলতানা, স্থানীয় সচিব লুৎফুন্নাহার লুনা, স্থানীয় সদস্য রেহেনা পারভীন, অসিমা রানী, আমতৈল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফয়জুর রহমান লাভু, রাধানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নওয়াব আলী, টিকারবিলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নির্মল কুমার চক্রবর্তীসহ জেলা ও স্থানীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ।
