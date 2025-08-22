শ্রীপুরে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের বয়স ভিত্তিক খেলোয়াড় বাছাই শুরু

আজ শনিবার, অগাস্ট ২৩, ২০২৫ ইং
loading....
শিরোনাম:
- শ্রীপুরে গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ
- শ্রীপুরে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের বয়স ভিত্তিক খেলোয়াড় বাছাই শুরু
- শ্রীপুরে সেনা অভিযানে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ যুবক আটক
- শ্রীপুরে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালিত
- শালিখায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫ উদযাপন
- শ্রীপুরে কয়েক গ্রামের রাস্তার বেহাল দশা, দূর্ভোগ চরমে
- শ্রীপুরে জাতীয় যুব দিবস পালিত
- শালিখায় জাতীয় যুব দিবস উদযাপন
- রাস্তার বেহাল দশা, জনদুর্ভোগ চরমে
- শ্রীপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবকের মৃত্যু
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের বয়স ভিত্তিক উপজেলা পর্যায় বাছাই শুরু হয়েছে। গত ১৯ আগস্ট মঙ্গলবার শ্রীপুর উপজেলা মিনি স্টেডিয়ামে এ বাছাই পর্ব শুরু হয়। খেলোয়াড় বাছাইয়ে ১৪ বছর, ১৬ বছর ও ১৮ বছর বসয়ী খেলোয়াড়দের মধ্যে বাছাই পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এ বাছাই পর্বে অংশ গ্রহণ করেছে।
উপজেলার নাকোল রায়চরণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শুক্রবার সকালে মাগুরা জেলা ক্রিকেট কোচ বিসিবি নিয়োগপ্রাপ্ত সাদ্দাম হোসেন গোর্কির উপস্থিতিতে দ্বিতীয় দিনের খেলোয়াড় বাছাই অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাছাইকৃত খেলোয়াড়েরা অংশ গ্রহণ করে। মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত বাছাই পর্বে চুড়ান্তভাবে বাছাইকৃত খেলোয়াড়েরা S গ্রুপে খেলার সুযোগ পাবে।