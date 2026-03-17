- শ্রীপুরে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলের মানবিক সহায়তা প্রদান
- শ্রীপুরে প্রাণবন্ত মানবকল্যাণ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ঈদ উপহার বিতরণ
- শ্রীপুরে বিনামূল্যে কৃষি প্রণোদনার বীজ, সার ও পেঁয়াজ সংরক্ষণের এয়ারফ্লো মেশিন বিতরণ
- শ্রীপুর উপজেলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ সংস্থার আয়োজনে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত
- শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তিন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান
- শ্রীপুরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা
- মাগুরায় চলন্ত মোটরসাইকেলে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে দুই যুবকের মৃত্যু
- শ্রীপুরে অজ্ঞাত ষাটোর্ধ বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার
- গাছে গাছে আমের মুকুল, ছড়াচ্ছে ঘ্রাণ
- শ্রীপুরে শিশু যৌন নির্যাতনের অভিযোগ, অভিযুক্ত গ্রেফতার
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
“এক সাথে সেবাই, এক সাথে উন্নয়নে” এ মূলনীতিতে মাগুরার শ্রীপুরে প্রাণবন্ত মানবকল্যাণ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ৭০ টি অসহায়ও দুস্থ পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে কালিনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ ঈদ উপহার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রাণবন্ত উদ্যোগের উপদেষ্টা পরিষদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, দেশ ও প্রবাসীদের আর্থিক সহযোগিতায় এ ঈদ উপহার বিতরণ অনুষ্ঠান সফল হয়। এ সময় প্রতিটি পরিবারকে সেমাই, চিনি, চাল, ডাল, সাবানসহ ৯ টি সামগ্রী প্রদান করা হয়৷
প্রাণবন্ত উদ্যোগ এর সভাপতি সুজনুর রহমানের সভাপতিত্বে ও ওয়াসিম আকরাম ও শিমুল হোসেনের সার্বিক তত্বাবধানে এ সময় উপস্থিত ছিলেন হাবিবুর রহমান, মিজানুর রহমান, মিল্টন মোল্যা, সোহানুর রহমানসহ সংসঠনের সদস্যবৃন্দ।
প্রাণবন্ত উদ্যোগ এর সভাপতি সুজনুর রহমান জানান, ২০২০ সাল যখন চারপাশ স্থবির হয়ে পড়েছিল, ঠিক তখনই আমাদের এলাকায় এক মহৎ উদ্যোগের বীজ বপন করা হয়েছিল। ইতালি প্রবাসী মো. মিকাইল হোসাইন ভাইয়ের হাত ধরে শুরু হওয়া সেই মানবিক কাজ আজ এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। নাম তার “প্রাণবন্ত উদ্যোগ ” একঝাঁক নিবেদিতপ্রাণ মানুষের শ্রমে আমরা এগিয়ে চলেছিলাম। এই দীর্ঘ পথচলায় আমরা যারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে আসছি সহযাত্রী হিসেবে ছিলেন, মো. মিনাল হোসেন, মো. বাবুল আক্তার, মো. হাবিবুর রহমান বিশ্বাস, মো. আশরাফুল আলম, মো. লিটন হোসাইন, মো. রুবেল হোসেন, মো. মোতাহার হোসেন, মো. শহিদুল ইসলাম, মো. জাহিদ হাসান, মো. আনোয়ার হোসেন, মো. রব্বানী হোসেন এবং আরও অনেক মানবিক হৃদয়ের মানুষ।
আমাদের লক্ষ্য একটাই অসহায় মানুষের পাশে থাকা এবং সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন আনা। ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে মানুষের সেবা করাই আমাদের এই পথচলার মূল শক্তি। এই কাজ এখন আমরা এলাকার তরুণ সমাজ বহন করছি।