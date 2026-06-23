শ্রীপুরে দুর্নীতি দমন কমিশনের আয়োজনে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

Posted on by Magura News
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
তরুণ প্রজন্ম ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা, নৈতিকতা ও দেশপ্রেমের মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা এবং তাদের গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে একটি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও দেশ বিনির্মানে উদ্বুদ্ধ করণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ধারণ করে “দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের একতা, গড়বে আগামীর শুদ্ধতা” এ প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে মাগুরার শ্রীপুর উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির আয়োজনে ও দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়,ঝিনাইদহের সার্বিক সহযোগিতায় গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে শ্রীপুর আলহাজ্ব আলতাফ হোসেন মহিলা কলেজ হলরুমে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আংশগ্রহনে “ অভাব নয়,সীমাহীন লোভ ও মানসিকতায় দুর্নীতির প্রধান কারণ” শীর্ষক বিতর্ক প্রতিযোগিতা,পুরস্কার বিতরণী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শ্রীপুর উপজেলার শ্রীপুর সরকারি এম,সি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শ্রীপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, নবগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও হাটদ্বারিয়াপুর সম্মিলনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৪’জন শিক্ষার্থী এ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করে। ৪টি দলের পক্ষ-বিপক্ষের যুক্তি-তর্কে বিচারকমন্ডলীর চুড়ান্ত ফলাফলে হাটদ্বারিয়াপুর সম্মিলনী মাধ্যমিক বিদ্যালয় দল চাম্পিয়নশীপ ও শ্রীপুর সরকারি এম,সি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় দল রানার্সআপ অর্জন করে। চুড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার পূর্বমুহুর্তে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
আলহাজ্ব আলতাফ হোসেন মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ও শ্রীপুর উপজেলা দুনীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক শেখ মঈদুল ইসলামের সভাপিতত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঝিনাইদহের সহকারি পরিচালক কাওসার আহমেদ।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শ্রীপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উত্তম কুমার অধিকারী ও হাটদ্বারিয়াপুর সম্মিলনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাজী ইমাম হোসেন।
এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক, আলহাজ্ব আলতাফ হোসেন মহিলা কলেজের শিক্ষকবৃন্দ, শ্রীপুর উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্যবৃন্দ, মডারেট ও বিচারকমন্ডলী ।
আলোচনা সভা শেষে চাম্পিয়ন দল ও রানার্স আপ দলের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
June ২০২৬
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« May    
১০১১১২১৩১৪
১৫১৬১৭১৮১৯২০২১
২২২৩২৪২৫২৬২৭২৮
২৯৩০  

ফেসবুকে আমরা

Magura News

বিভাগ

দিনপঞ্জিকা

June ২০২৬
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« May    
১০১১১২১৩১৪
১৫১৬১৭১৮১৯২০২১
২২২৩২৪২৫২৬২৭২৮
২৯৩০  

শ্রীপুরে দুর্নীতি দমন কমিশনের আয়োজনে...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- তরুণ প্রজন্ম ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা,...

শ্রীপুরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক র‍্যালি...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে শনিবার...

শ্রীপুরে কোরবানির জন্য কেনা গরু...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে কোরবানি দেওয়ার জন্য কেনা গরু...

শ্রীপুরে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ মামলার প্রধান...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি...

শ্রীপুরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- “অগ্নিযোদ্ধাদের একটাই পণ, নিরাপদ রাখবো সম্পদ...

শ্রীপুরে তিন দিনব্যাপী ভূমি সেবা...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যদিয়ে শ্রীপুরে মঙ্গলবার সকালে...

শ্রীপুরে তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ...

শ্রীপুরে গাভীর কৃত্রিম প্রজনন, খামারিদের...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে খামারিদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং লাভজনক...

প্রতিষ্ঠাতাঃ ডা.রাহুল মিত্র
সম্পাদক: অ্যাডভোকেট রাজীব কুমার মিত্র
বার্তা ও বানিজ্যিক কার্যালয়ঃ সৈয়দ আতর আলী রোড,মাগুরা
ফোনঃ +8801713-434888
ই-মেইলঃ maguranewsbd@gmail.com

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আয়োজন,উদ্দোগ,বিবৃতি আমাদেরকে জানান।
ফোন করুন +8801713-434888 নাম্বারে অথবা মেইল করুন maguranewsbd@gmail.com

Copyright 2013 - 2026 - Magura News All Rights Reserved
Website Design, Development & SEO Consulting Services by Cyber World IT
%d bloggers like this: