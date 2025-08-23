শ্রীপুরে গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

আজ শনিবার, অগাস্ট ২৩, ২০২৫ ইং
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুর উপজেলার কাদিরপাড়া ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল থেকে গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে কাদিরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলের গরীব ও মেধাবী ১২৫ জন শিক্ষার্থীর মাঝে এ শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়। শিক্ষা উপকরণের মধ্যে ছিল শিক্ষার্থী প্রতি একটি স্কুল ব্যাগ, একটি ছাতা, একটি কলম, একটি খাতা, একটি পানির পট ও একটি জ্যামিতি বক্স।
বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাদিরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন খান, উপজেলা প্রকৌশলী অফিসের সার্ভেয়ার মানিক কুমার, কাদিরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান, ইউপি সদস্য কাজল মোল্যা, শাহানাজ পারভীন, হারুন-অর-রশিদ, আশরাফুল ইসলামসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।