শালিখায় দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা

আজ শুক্রবার, সেপ্টেম্বর ১৯, ২০২৫ ইং
loading....
শিরোনাম:
- শালিখায় ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা অনুষ্ঠিত
- শালিখায় দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা
- শালিখায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত
- শ্রীপুরে শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত
- শালিখায় গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন
- মাগুরায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্রসহ দুই ভাই আটক
- শালিখায় শারদীয় দুর্গা পূজা উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত
- ব্যক্তিগত জায়গা বুঝে না দেওয়ায় সড়ক নির্মাণ কাজ বন্ধ, চরম ভোগান্তিতে ব্যবসায়ী ও পথচারীরা
- শালিখায় ভিডব্লিউবির চাল বিতরণ
- শ্রীপুরে রায়চরণ ক্রিকেট একাডেমীর বয়স ভিত্তিক বাছাই পর্বের খেলোয়াড়দের মাঝে জার্সি বিতরণ
মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক-
সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। আর উৎসবকে সামনে রেখে ব্যস্ত সময় পার করছেন (ভাস্কর) মৃৎশিল্পীরা। পূজা শুরুর নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মা দুর্গাকে পরিপূর্ণ রূপে মন্দিরে তুলতে হবে এজন্য দিন-রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তারা। ইতোমধ্যেই প্রতিমা তৈরির কাঠামোর মাটির কাজ শেষ করে শুরু করেছে রং ও সাজসজ্জার কাজ।
উপজেলা কেন্দ্রীয় মন্দিরে (আড়পাড়া রাধা গোবিন্দ মন্দির) সরেজমিনে দেখা যায়, দেবী দুর্গা ও তার বাহন সিংহের প্রতিমাসহ তৈরি করা হয়েছে মহিষাসুরের প্রতিমা। এছাড়াও দেবী লক্ষ্মী, সরস্বতী, দেব কার্তিক, গণেশ ও তাদের বাহন ইঁদুর, হাঁস ও ময়ূর, লক্ষীপেঁচা, সবার উপরে রেখেছে মহাদেবের প্রতিমা। সর্বক্ষণ এ কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন (ভাস্কর) মৃৎশিল্পীরা। তাদের সহযোগিতা করছেন বেশকিছু লোক।
উপজেলার আড়পাড়া গ্রামের (ভাস্কর) অনিমেষ মন্ডল জানান, গত কয়েক মাস ধরে তারা দেবী দুর্গার প্রতিমা তৈরির কাজ করছেন। তিনি এবার পাঁচটি মন্দিরে প্রতিমা তৈরি করছেন বলে জানান। তিনি বলেন, শুধু জীবিকা নির্বাহর জন্য তারা এ কাজ করছেন না, দেবী দুর্গার মূর্তি তৈরিতে রয়েছে শিল্প-সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুভূতি, ভক্তি শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা।
দুর্গা উৎসব উপলক্ষে প্রতি বছর চার থেকে পাঁচটি প্রতিমা তৈরি করেন তিনি। এবার রং ও সাজসজ্জার দাম বৃদ্ধির কারণে পূজা মন্দিরের সংখ্যা কম হলেও তিনি উপজেলার আড়পাড়া, চুকিনগর, হরিশপুর, পাশ্ববর্তী কালিগঞ্জ উপজেলার রায়পুর, ইসাখালীসহ পাচঁটি পূজা মন্দিরে প্রতিমা তৈরীর কাজ করছেন বলে জানান।
শালিখা উপজেলা পূজা উদযাপন ফ্রন্টের সাব কমিটির ১নং সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা গোবিন্দ বিশ্বাস বলেন, আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবথেকে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। এ দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে শুরু হয়েছে উৎসবের আমেজ। এবার দুর্গা উৎসবকে ঘিরে উৎসাহ-উদ্দীপনার কোনো কমতি নেই। গত বছরের তুলনায় এবার মন্দিরের সংখ্যা বেশি তাই উৎসবের আমেজ একটু বেশিই থাকবে, প্রতিটা পূজা মন্ডপে সিসি ক্যামেরা, আলোকসজ্জা, পূজা কমিটিসহ আইনস-শৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর থাকবে।
এবার শালিখা উপজেলা ৭টি ইউনিয়নের, ধনেশ্বরগাতী ২৪ টি, তালখড়ি ২০ টি, আড়পাড়া ১৯ টি, শতখালী ১০ টি, শালিখা ১০ টি, বুনাগাতী ৩৮ টি, গঙ্গারামপুর ১১ টি সহ মোট ১৩৪ টি পূজা মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে।
রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে শারদীয় দুর্গাপূজা শুরু হয়ে বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) দশমী বিহিত পূজান্তে বিসর্জনের মধ্য দিয়ে এবারের শারদীয় দূর্গা উৎসবের সমাপ্তি হবে।