শ্রীপুরে শিশু-কিশোর ইসলামিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

Posted on by Magura News
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুর উপজেলার খামারপাড়া আলিম মাদ্রাসায় অবস্থিত মডেল রিসোর্স সেন্টার কাম সাব-অফিসে বুধবার (১২ নভেম্বর) সকালে উপজেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আয়োজনে উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় শিশু কিশোর ইসলামিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার ও সনদ বিতরণ করা হয়।
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাগুরা সদরের ফিল্ড সুপারভাইজার মো. সামছুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রতিযোগিতা পুরস্কার ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে  প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাখী ব্যানার্জী।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খামারপাড়া আলিম মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল মো. আব্দুল গফফার।
স্বাগত বক্তব্য রাখেন শ্রীপুর উপজেলা ফিল্ড সুপারভাইজার মো. মহি উদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে বিচারক ছিলেন শ্রীপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও জিকে আইডিয়াল ডিগ্রী কলেজের সহকারী অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলাম, জোকা বাইতুল নূর জামে মসজিদের ইমাম মুফতি আবুল বাশার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন শ্রীপুর উপজেলা মডেল রিসোর্স সেন্টার কাম সাব-অফিসের মডেল কেয়ারটেকার আব্দুল খালেক, সাধারণ কেয়ারটেকার মো. জিয়াউর রহমান, মো. ওয়াহিদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ প্রমুখ।
শিক্ষক মো. আব্দুর রাজ্জাক এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ইসলামিক ফাউন্ডেশন শ্রীপুর উপজেলার শিক্ষকবৃন্দ ও বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ।
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষে দোয়া এবং মোনাজাত পরিচালনা করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন মাগুরা জেলার মাস্টার ট্রেইনার মাওলানা মো. শিহাব উদ্দিন।
November ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Oct    
 
১০১১১২১৩১৪১৫১৬
১৭১৮১৯২০২১২২২৩
২৪২৫২৬২৭২৮২৯৩০

ফেসবুকে আমরা

Magura News

বিভাগ

দিনপঞ্জিকা

November ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Oct    
 
১০১১১২১৩১৪১৫১৬
১৭১৮১৯২০২১২২২৩
২৪২৫২৬২৭২৮২৯৩০

শ্রীপুরে শিশু-কিশোর ইসলামিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলার খামারপাড়া আলিম মাদ্রাসায় অবস্থিত...

শালিখায় বিকেন্দ্রীকৃত পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও...

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিকরণ (৩য় পর্যায়)...

শ্রীপুরে সাধু-গুরু-বৈষ্ণব সেবা ও মহাসম্মেলন...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট প্রভুদান শ্রীল্...

শ্রীপুরে তারণ্যের উৎসব উপলক্ষে ফুটবল...

মহসিন মোল্লা, বিশেষ প্রতিবেদক শ্রীপুর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা ক্রীড়া...

শালিখা প্রেসক্লাবের সাংবাদিক পূর্ণমিলনী, আলোচনা...

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- উৎসব মুখর পরিবেশে শালিখা প্রেসক্লাবের সাংবাদিক...

শ্রীপুরে জাতীয় সমবায় দিবস পালিত

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- “সাম্য ও সমতায়, দেশ সমবায়” এ...

একটি ব্রিজের অভাবে চরম ভোগান্তিতে...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- কুমার নদে একটি মাত্র ব্রিজের অভাবে...

শ্রীপুরে সরকারি রাস্তা ও ফুটপাত...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে সরকারি রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্ত...

প্রতিষ্ঠাতাঃ ডা.রাহুল মিত্র
সম্পাদক: অ্যাডভোকেট রাজীব কুমার মিত্র
বার্তা ও বানিজ্যিক কার্যালয়ঃ সৈয়দ আতর আলী রোড,মাগুরা
ফোনঃ +8801713-434888
ই-মেইলঃ maguranewsbd@gmail.com

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আয়োজন,উদ্দোগ,বিবৃতি আমাদেরকে জানান।
ফোন করুন +8801713-434888 নাম্বারে অথবা মেইল করুন maguranewsbd@gmail.com

Copyright 2013 - 2025 - Magura News All Rights Reserved
Website Design, Development & SEO Consulting Services by Cyber World IT
%d bloggers like this: