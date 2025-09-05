শ্রীপুরে যাত্রীবেশে ৭০ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ

আজ শনিবার, সেপ্টেম্বর ৬, ২০২৫ ইং
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুর উপজেলার আমলসার গ্রামের আল-আমিন (৩০) নামে এক যুবকের কাছ যাত্রীবেশে ৭০ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার রাতে লাঙ্গলবাঁধ-ওয়াপদা সড়কের উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের মালাইনগর ফাঁকা রাস্তায় এ ঘটনা ঘটে বলে দাবি ওই যুবকের। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাই। পরে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে রাতেই তাকে বাড়িতে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে৷ সে উপজেলার আমলসার গ্রামের আবু বক্কার ছেলে।
ভুক্তভোগী আল-আমিন জানান, রাত ৮টার দিকে আমলসার বাজার থেকে ওয়াপদার উদ্দেশ্যে রওনা হন। ইজিবাইকের মধ্যে আগে থেকেই একজন বসা ছিল। মালাইনগর ফাঁকা মাঠের মধ্যে রাত সাড়ে ৮টার দিকে পৌঁছালে যাত্রীবেশে বসে থাকা ওই ব্যক্তি ও ইজিবাইক চালক আমার কাছে যা আছে বের করে দিতে বলে। এই বলে আমাকে কিল-ঘুষি মারতে থাকে। এক পর্যায়ে আমার নাকে চেতনানাশক স্প্রে করলে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। তারপর কিছু জানিনা। আমার কাছে ৭০ হাজার টাকা ছিল তা তারা নিয়ে নেয়। আমি তাদের কাউকে চিনি না বলে থানায় কোন অভিযোগ করিনি।
এ বিষয়ে শ্রীপুর থানা অফিসার ইনচার্জ ইদ্রিস আলী জানান, ঘটনা শোনার পর পুলিশ হাসপাতালে গিয়েছিল। কিন্তু তার কথা বার্তায় সন্দেহজনক। হয়তো তাদের মধ্যে অন্য কোন বিষয় থাকতে পারে। তবে এ ব্যাপারে কোন লিখিত অভিযোগ পায়নি।