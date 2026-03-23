শ্রীপুরে নাজমুল স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের মেগা ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

Posted on by Magura News
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে নোহাটা মোল্লাপাড়া ও দিয়েরপাড়া কর্তৃক আয়োজিত নাজমুল স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের মেগা ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে উপজেলার নোহাটা সোনাতুন্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ মেগা ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় নোহাটা দিয়েরপাড়া ক্রিকেট ক্লাব প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ১৫ ওভারে মাগুরা টাইটানস ক্লাবকে ১৭৮ রানের টার্গেট দেয়। মাগুরা টাটটানস ক্লাব ৩ ইউকেটে দিয়েরপাড়া ক্রিকেট ক্লাবকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন দলকে একটি ছাগল ও রানার্সআপ দললে চিনা হাস, ম্যান অব দ্যা টুর্নামেন্ট ও ম্যান অব দ্যা ম্যাচকে ডায়রি তুলে দেন আমন্ত্রিত অতিথিরা।
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক মো. কুদ্দুস মিয়ার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট কাজী আব্দুর রশিদ।
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক মনির হোসেনের সার্বিক পরিচালনায়এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিকো ল্যাবরেটরি গ্রুপের এমডি মো. খোকন শেখ, সোনালী ব্যাংক যশোর শাখার ম্যানেজার মো. নাসির উদ্দিন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।
