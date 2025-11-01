শ্রীপুরে জাতীয় সমবায় দিবস পালিত

আজ শনিবার, নভেম্বর ১, ২০২৫ ইং
শিরোনাম:
- শালিখা প্রেসক্লাবের সাংবাদিক পূর্ণমিলনী, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন
- শ্রীপুরে জাতীয় সমবায় দিবস পালিত
- একটি ব্রিজের অভাবে চরম ভোগান্তিতে ২০ গ্রামের মানুষ
- শ্রীপুরে সরকারি রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে থানা পুলিশের অভিযান
- শ্রীপুর উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত
- শালিখায় বে-সরকারি শিক্ষকদের ১৫% বাড়ী ভাড়ার দাবী অর্জিত হওয়ায় শুভেচ্ছা র্যালি
- শ্রীপুরে দীর্ঘ ২০ বছর যাবত পরিত্যক্ত ঘোষণা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কল্যাণ কেন্দ্র, ঝুঁকি নিয়েই চলছে চিকিৎসা সেবা
- শ্রীপুর বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রে আগুন, দুই লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি
- শালিখায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ
- শালিখায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদযাপন
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
“সাম্য ও সমতায়, দেশ সমবায়” এ প্রতিপাদ্যে মাগুরার শ্রীপুরে নানা কর্মসূচি পালনের মধ্যদিয়ে জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি পালন উপলক্ষে শনিবার সকাল ১০ টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন শেষে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আলোচনা সভায় মিলিত হয়।
উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা শামীমা জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাখী ব্যানার্জী।
এ সময় জোকা দারিদ্র্য নিরোধ সমবায় সমিতি লিমিটেডের সভাপতি শিশির কুমার শিকদারের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা নারগিস আরা পারভীন, উপজেলা তথ্য সেবা কর্মকর্তা হুমায়রা সুলতানা, বিশিষ্ট সমবায়ী ও সংগঠক এস এম সাইফুজ্জামান, শ্রীপুর উপজেলা শিক্ষক ও কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন (কালব্) এর চেয়ারম্যান খন্দকার আবু নঈম, নবদিগন্ত সমবায় সমিতির সম্পাদক শফিকুজ্জামান রিপন, মোহনা গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির সম্পাদক দ্বীপান্বীতা মোহনা প্রমুখ।