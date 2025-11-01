শালিখা প্রেসক্লাবের সাংবাদিক পূর্ণমিলনী, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন

Posted on by Magura News
মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক-
উৎসব মুখর পরিবেশে শালিখা প্রেসক্লাবের সাংবাদিক পুনর্মিলনী, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শালিখা ইকোপার্কে সম্পন্ন হয়েছে।
শনিবার দিনব্যাপী শালিখা প্রেসক্লাবের আয়োজনে ক্লাবের সভাপতি আব্দুল রব মিয়ার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ অহিদুল ইসলাম ।বিশেষ অতিথি ছিলেন শালিখা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ বনি আমিন, মাগুরা প্রেসক্লাবের সভাপতি  সাইদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম শফিক, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ সাইমুন নিছা,উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ আবুল হাসনাত, পল্লীবিদ্যুৎ এর ডিজিএম মোঃ রেজাউল করিম,উপজেলা বিএনপির সাবেক আহবায়ক আনিসুর রহমান মিল্টন,সদস্য সচিব মনিরুজ্জামান চকলেট,যীগ্ম আহবায়ক শহিদুজ্জামান শহিদ,উপজেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক আফসার উদ্দিন,ইসলামী আন্দোলন শালিখা শাখার সভাপতি মাওলানা ওসমান গণি সাঈফী,সাকারি অধ্যাপক হুমায়ন ইউসুব,অধ্যক্ষ ইমদাদুল ইসলাম,প্রধান শিক্ষক আলী আহসান। এ সময় মহম্মদপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি আজিজুর রহমান টুটুল, সম্পাদক মাসুদ রানা উপস্থিত ছিলেন  ।   অনুষ্ঠানে নিউজে বিশেষ অবদান রাখার জন্য শালিখা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শহীদুজ্জামান চাঁদ, নাজমুল হক,এইচ এম রাজিব  ও মুন্সী হাবিবুল্লাহ পাভেলকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদের সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয় ।
অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের অংশ গ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় । অনুষ্ঠানে মাগুরা, শালিখা, মহম্মদপুর প্রেসক্লাবের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা শালিখা  প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শহীদুজ্জামান চাঁদ ৷
