শালিখায় বিকেন্দ্রীকৃত পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন( ডিএমআইই) পদ্ধতি বিষয়ক দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

Posted on by Magura News
মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক-
বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিকরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায়, মাগুরার শালিখায় বিকেন্দ্রীকৃত পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন (ডিএমআইই) পদ্ধতি বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের সহযোগিতায় এবং শালিখা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ( ১০ নভেম্বর) সোমবার সকাল  ১০ টার দিকে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ বনি আমিন৷ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ প্যানেল চেয়ারম্যান ও ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও হিসাব সহকারী-কাম- কম্পিউটার অপারেটরগন অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ দেন গ্রাম আদালত এর শালিখা উপজেলা সমন্বয়কারী মোঃ ইলিয়াছ হোসেন,মাগুরা সদর উপজেলার সমন্বয়কারী শিউলী আক্তার৷ এসময় উপস্থিত ছিলেন, ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ হুসাইন শিকদার,আরজ আলী বিশ্বাস,সিরাজ উদ্দিন মন্ডল,শালিখা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শহিদুজ্জামান চাঁদ প্রমূখ৷
এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, স্থানীয় পর্যায়ে (ডিএমআই) পদ্ধতি বাস্তবায়নে ইউপি চেয়ারম্যান, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দ্বায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয় পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বিকেন্দ্রীভূত পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিস্তারিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও গ্রাম আদালতের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা উপস্থাপনা চ্যালেঞ্জ সমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
November ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Oct    
 
১০১১১২১৩১৪১৫১৬
১৭১৮১৯২০২১২২২৩
২৪২৫২৬২৭২৮২৯৩০

ফেসবুকে আমরা

Magura News

বিভাগ

দিনপঞ্জিকা

November ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Oct    
 
১০১১১২১৩১৪১৫১৬
১৭১৮১৯২০২১২২২৩
২৪২৫২৬২৭২৮২৯৩০

শালিখায় বিকেন্দ্রীকৃত পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও...

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিকরণ (৩য় পর্যায়)...

শ্রীপুরে সাধু-গুরু-বৈষ্ণব সেবা ও মহাসম্মেলন...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট প্রভুদান শ্রীল্...

শ্রীপুরে তারণ্যের উৎসব উপলক্ষে ফুটবল...

মহসিন মোল্লা, বিশেষ প্রতিবেদক শ্রীপুর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা ক্রীড়া...

শালিখা প্রেসক্লাবের সাংবাদিক পূর্ণমিলনী, আলোচনা...

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- উৎসব মুখর পরিবেশে শালিখা প্রেসক্লাবের সাংবাদিক...

শ্রীপুরে জাতীয় সমবায় দিবস পালিত

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- “সাম্য ও সমতায়, দেশ সমবায়” এ...

একটি ব্রিজের অভাবে চরম ভোগান্তিতে...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- কুমার নদে একটি মাত্র ব্রিজের অভাবে...

শ্রীপুরে সরকারি রাস্তা ও ফুটপাত...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে সরকারি রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্ত...

শ্রীপুর উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত...

প্রতিষ্ঠাতাঃ ডা.রাহুল মিত্র
সম্পাদক: অ্যাডভোকেট রাজীব কুমার মিত্র
বার্তা ও বানিজ্যিক কার্যালয়ঃ সৈয়দ আতর আলী রোড,মাগুরা
ফোনঃ +8801713-434888
ই-মেইলঃ maguranewsbd@gmail.com

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আয়োজন,উদ্দোগ,বিবৃতি আমাদেরকে জানান।
ফোন করুন +8801713-434888 নাম্বারে অথবা মেইল করুন maguranewsbd@gmail.com

Copyright 2013 - 2025 - Magura News All Rights Reserved
Website Design, Development & SEO Consulting Services by Cyber World IT
%d bloggers like this: