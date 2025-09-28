মাগুরায় পারিবারিক বিরোধে দিনে দুপুরে ৫ শতাধিক ধরন্ত কলাগাছ কাটলো দূর্বৃত্তরা

Posted on by Magura News
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
পারিবারিক বিরোধের জেরে দিনে দুপুরে মো. জাকির হোসেনের লিজ নেওয়া ৪৫ শতক জমির ৫ শতাধিক ধরন্ত কলাগাছ কেটে দিয়েছে দূর্বৃত্তরা। রবিবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে মাগুরা সদর উপজেলার ভায়না শান্তিবাগ এলাকায় এ ঘটে।
জমির মালিক জাকির হোসেন জানান, আমার ছোট ভাই মো. বিপ্লব হোসেন ও চাচাচো ভাই নওয়াবুল ইসলামের মধ্যে জমিজমা সংক্রান্ত পারিবারিক বিরোধ চলে আসছিল। এ বিরোধের জেরে নবাব চুকদারের নেতৃত্বে শাওন চুকদার, নিবির চুকদার, মেহেদী চুকদার, রিওন, প্লাবন, রাজন, জামাল, বিথী, শেলী, তানিয়া, চায়না, মীরা, আরজু খাতুন, জুলি খাতুন, রিপ্তি, সফরাসহ ২০ থেকে ২৫ জন আমার লিজ নেওয়া জমির ৪৫০ টি ধরন্ত কলাগাছ কেটে দিয়েছে। এ কলা বিক্রি করেই আমার সংসার চলতো। এখন আমি সবকিছু হারিয়ে সর্বশান্ত হয়ে পড়েছি। তাদের সমস্যা আমার ছোট ভাইয়ের সাথে কিন্তু শুধু শুধু কেন তারা আমার এত বড় ক্ষতি করলো? আমি এর সঠিক বিচার চাই।
এ বিষয়ে মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আয়ুব আলী জানান, এ ঘটনা শোনার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছিল। লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
