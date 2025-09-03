শ্রীপুর উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে বুধবার দুপুরে উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ডের সভাপতি রাখী ব্যানার্জী। এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ ইদ্রিস আলী, কমিটির সদস্য সচিব ও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আবদুর রাজ্জাক, কমিটির সদস্য জেলা প্রবেশন কর্মকর্তা মেহেতাজ আরা, কমিটির সদস্য অধ্যাপক গোলাম সরোয়ার, কমিটির সদস্য ও শ্রীপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ড. মুসাফির নজরুল, কমিটির সদস্য ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুর রশিদ, কমিটির সদস্য ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আবদুল গণি প্রমুখ। সভায় শিশু কল্যায় বিষয় নানা পরিকল্পনা করা হয়।