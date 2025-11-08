শ্রীপুরে সাধু-গুরু-বৈষ্ণব সেবা ও মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত

আজ রবিবার, নভেম্বর ৯, ২০২৫ ইং
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট প্রভুদান শ্রীল্ ১০৪ কুঞ্জ বিহারী দাস বাবাজী মহারাজের তিরধান বিরোহ মহোৎসব স্মরণ ও রাস পূর্নিমা উপলক্ষে সাধু-গুরু-বৈষ্ণব সেবা ও মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। খামারপাড়া শ্রীশ্রী গিরিধারী জিউ মন্দির ও আশ্রম প্রাঙ্গণে আশ্রমের শ্রীমৎ অসিম কৃষ্ণ দাস বাবাজী মহারাজ ও আশ্রমের সকল ভক্তবৃন্দের আয়োজনে এ মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার বিকেল থেকে শুরু হয়ে অনুষ্ঠানটি শনিবার রাতে শেষ হয়।
খামারপাড়া শ্রীশ্রী গিরিধারী জিউ মন্দিরের বাবাজী মহারাজের সভাপতিত্বে মহাসম্মেলন শ্রীপুর উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি মনোরঞ্জন সরকার, উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি অপূর্ব মিত্র, সহ-সভাপতি রথিন্দ্রনাথ ভৌমুকসহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত সাধু-গুরু-বৈষ্ণব ও হাজারো ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি মনোরঞ্জন সরকার বলেন, খামারপাড়া শ্রীশ্রী গিরিধারী জিও মন্দির প্রাঙ্গণে আশ্রমের শ্রীমৎ অসিম কৃষ্ণ দাস বাবাজী মহারাজের বৈষ্ণব সেবা মহাসমাবেশ ও আলোচনা সভা। আজকের এই অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সাধু গুরু বৈষ্ণব ও হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ উপস্থিত হয়েছেন। আমি এই অনুষ্ঠানের সফলতা কামনা করছি।
উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক পরিষদের সভাপতি অপূর্ব মিত্র বলেন, বিশ্ব মানবতার শান্তি কামনায় এবং আমাদের দেশের সমৃদ্ধি কামনায় শ্রী অসীম কৃষ্ণ দাস বাবাজী মহারাজ সাধু-গুরু-বৈষ্ণব সেবা ও মহাসম্মেলনের আয়োজন করেছেন। আমি এই মহাসম্মেলনের সফলতা কামনা করছি। এখানে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমৃদ্ধি কামনায় সফল হবে সম্পন্ন হবে।
খামারপাড়া শ্রীশ্রী গিরিধারী জিউ মন্দিরের বাবাজী মহারাজ বলেন, সারা বাংলাদেশের মধ্যে এটাই একটি ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানে সারাদেশ থেকে সাধু-গুরু-বৈষ্ণবসহ হাজারো ভক্তবৃন্দ মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে অনুষ্ঠানকে সাফল্য মণ্ডিত করেছেন। আমি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।