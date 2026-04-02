শ্রীপুরে সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

Posted on by Magura News

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-

 শ্রীপুর উপজেলা গঙ্গারামখালী সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (০১ এপ্রিল) সন্ধ্যায় দ্বারিয়াপুর ইউনিয়ন গঙ্গারামখালী সড়কের পাশ থেকে ওই লাশ উদ্ধার করে শ্রীপুর থানা পুলিশ।
মাগুরার শ্রীপুর থানার ওসি (তদন্ত) মো. আতাউর রহমান বলেন, গঙ্গারামখালী সড়কের পাশ থেকে ৪৫ বছর বয়সী অজ্ঞাত এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার হয়েছে। পরিচয় পেতে পুলিশ কাজ করছে।
শ্রীপুরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে ৪৭তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি...

শ্রীপুরে বৃদ্ধার রহস্যজনক মৃত্যু, পরিবারের...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-  শ্রীপুরে জেসমিন বেগম (৬৫) নামে এক...

শ্রীপুরে বজ্রপাতে দিনমজুরের মৃত্যু, আহত...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের দুর্গাপুর মাঠে...

শ্রীপুরে নাজমুল স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে নোহাটা মোল্লাপাড়া ও দিয়েরপাড়া কর্তৃক...

শ্রীপুরে ব্যতিক্রমী ঈদ আড্ডা কর্নারের...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলার বরালিদহা যুবসমাজ ও গ্রামবাসীর...

শ্রীপুরে "প্রত্যয়" সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে সামাজিক সংগঠন "প্রত্যয়" এর উদ্যোগে...

শ্রীপুরে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- মাগুরার শ্রীপুরে বুধবার দুপুরে উপজেলা প্রশাসনের...

