শ্রীপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

Posted on by Magura News
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- 
শ্রীপুরে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে শনিবার  রাত ১২ টা ১ মিনিটের সময় উপজেলা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাদদেশে উপজেলা প্রশাসন, থানা, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড, উপজেলা বিএনপি,  যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, কৃষক দল, শ্রমিক দল, ছাত্রদলসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন, শ্রীপুর প্রেস ক্লাব, আনসার ও ভিডিপি, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, শ্রীপুর সরকারি কলেজসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে পুষ্প স্তবক অর্পণ করা হয়।
সকাল ৮ টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে প্রভাতফেরি উপজেলা চত্বর থেকে বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সালেক মূহিদ।
শ্রীপুর প্রেসক্লাবের সহ- সভাপতি আশরাফ হোসেন পল্টুর সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. হুমায়ুন কবীর, শ্রীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ শাহিন মিয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিউদ্দিন জোয়ার্দার, শ্রীপুর এম.সি পাইলোট  মাধ্যমিক  বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত  প্রধান শিক্ষক নাজমুল হক, শ্রীপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উত্তম কুমার অধিকারীসহ অন্যরা।
অনুষ্ঠানে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা শেষে বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পরে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
February ২০২৬
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Jan    
 
১০১১১২১৩১৪১৫
১৬১৭১৮১৯২০২১২২
২৩২৪২৫২৬২৭২৮  

ফেসবুকে আমরা

Magura News

বিভাগ

দিনপঞ্জিকা

February ২০২৬
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Jan    
 
১০১১১২১৩১৪১৫
১৬১৭১৮১৯২০২১২২
২৩২৪২৫২৬২৭২৮  

শ্রীপুরে কৃষি প্রণোদনার বীজ ও...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে কৃষি অফিসের উদ্যোগে প্রণোদনার আওতায়...

শ্রীপুরে মসজিদ উন্নয়নে সবুজ আন্দোলনের...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলার কৃতি সন্তান সবুজ আন্দোলন...

শ্রীপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহীদ...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-  শ্রীপুরে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক...

শালিখায় আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পালিত

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক,  "দক্ষতা নিয়ে যাবো বিদেশ রেমিট্যান্স দিয়ে...

শ্রীপুর প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-  শ্রীপুর প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে শ্রীপুর...

শ্রীপুরে আন্তঃ ইউনিয়ন ভলিবল টুর্নামেন্টের...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর মিনি স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার দুপুরে আন্তঃ...

চাকরির আশায় ঢাকায় গিয়ে নানা-নাতি...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে উপজেলার নবগ্রাম গ্রামের পাঞ্জাব আলীর...

শ্রীপুরে পুকুরের পানিতে পরে ২...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে পুকুরের পানিতে পরে মাহিয়া নামে...

প্রতিষ্ঠাতাঃ ডা.রাহুল মিত্র
সম্পাদক: অ্যাডভোকেট রাজীব কুমার মিত্র
বার্তা ও বানিজ্যিক কার্যালয়ঃ সৈয়দ আতর আলী রোড,মাগুরা
ফোনঃ +8801713-434888
ই-মেইলঃ maguranewsbd@gmail.com

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আয়োজন,উদ্দোগ,বিবৃতি আমাদেরকে জানান।
ফোন করুন +8801713-434888 নাম্বারে অথবা মেইল করুন maguranewsbd@gmail.com

Copyright 2013 - 2026 - Magura News All Rights Reserved
Website Design, Development & SEO Consulting Services by Cyber World IT
%d bloggers like this: