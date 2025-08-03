শ্রীপুরে ভিশন ইলেক্ট্রনিকস এর শো রুমের গোডাউনে আগুন, ৪৮ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের আগুনে একটি শো রুমের গোডাউনে প্রায় ৪৮ লাখ টাকা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এ সময় গোডাউনে থাকা ফ্রিজ, টিভি, গিজার, ওভেন, চার্জার ফ্যান ও রাইস কুকারসহ বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক পণ্য পুড়ে গেছে। গত ১ আগস্ট শক্রবার বিকেলে শ্রীপুর শহরের প্রানকেন্দ্রে সানি শপিং কমপ্লেক্সের দ্বিতীয় তলায় জায়েদ ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইলেকট্রিক ভিশন ব্রান্ডের এক্সক্লুসিভ ডিলার ও অন্যান্য ব্রান্ডের ইলেকট্রনিক ও ইলেকট্রনিক শো রুমের একটি গোডাউনে আগুন লাগে। শনিবার অগ্রনী লাইফ ইন্সুইরেন্সের একটি প্রতিনিধি দল ক্ষয়ক্ষতির পরিমানে ৪৮ লাখ ৯৬ হাজার ৮’শ টাকার ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখ করেন।
গোডাউনের মালিক মো. আসাদুজ্জানের ভাষ্যমতে, গত ১ আগস্ট শুক্রবার শো রুমটি খোলা ছিল। ২য় তলায় গোডাউনটি তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল। দুপুর আনুমানিক ২ টা ৪৫ মিনিটের সময় মার্কেটের সামনের রাস্তার লোকজনের চিৎকারে শো রুমের বাইরে এসে দেখি গোডাউনের ভিতর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। পরে তালা খুলে দেখি গোডাউনের ভিতর দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। স্থানীয়রা আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। পরে শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স ১ ঘন্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণের আনতে সক্ষম হয়।
গোডাউনের মালিক মো. আসাদুজ্জামানের ছেলে জায়েদ বলেন, অগ্রনী লাইফ ইন্সুইরেন্স একটি প্রতিনিধি দল শনিবার ক্ষয়ক্ষতির পরিমানের তদন্ত করতে গোডাউনের আসেন৷ তারা ৪৮ লাখ ৯৬ হাজার ৮’শ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে একটি রিপোর্ট দিয়েছেন।
শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন মাষ্টার শামছুর রহমান বলেন, সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করি। প্রাথমিকভাবে ধারনা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সুত্রপাত হয়েছে। তবে আগুনে ওই গোডাউনের সব পুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
