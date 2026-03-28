শ্রীপুরে জেসমিন বেগম (৬৫) নামে এক বৃদ্ধার রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। তবে পরিবারের দাবি তাকে হত্যা করা হয়েছে। শুক্রবার রাতে উপজেলার গয়েশপুর ইউনিয়নের চন্ডিখালী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে শনিবার দুপুরে ২৫০ শয্যা সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি ওই গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা মৃত রওশন মোল্যার স্ত্রী।
আজ মঙ্গলবার, মার্চ ৩১, ২০২৬ ইং
loading....
শিরোনাম:
শ্রীপুরে বৃদ্ধার রহস্যজনক মৃত্যু, পরিবারের দাবি হত্যা
- শ্রীপুরে বজ্রপাতে দিনমজুরের মৃত্যু, আহত ১ নারী
- শ্রীপুরে নাজমুল স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের মেগা ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত
- শ্রীপুরে ব্যতিক্রমী ঈদ আড্ডা কর্নারের আয়োজন
- শ্রীপুরে "প্রত্যয়" সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত
- শ্রীপুরে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলের মানবিক সহায়তা প্রদান
- শ্রীপুরে প্রাণবন্ত মানবকল্যাণ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ঈদ উপহার বিতরণ
- শ্রীপুরে বিনামূল্যে কৃষি প্রণোদনার বীজ, সার ও পেঁয়াজ সংরক্ষণের এয়ারফ্লো মেশিন বিতরণ
- শ্রীপুর উপজেলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ সংস্থার আয়োজনে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত
- শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তিন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
নিহতের পরিবারের দাবি, প্রায় ৪ বছর আগে স্বামীর মৃত্যু হয় এবং শুধুমাত্র দু’টি সন্তান দুই মেয়ের বিয়ে হওয়ায় তিনি বাড়িতে একাই থাকতেন। শুক্রবার রাতে ও তিনি একাই ছিলেন। সকালে তাকে ঘুম থেকে উঠতে না দেখে প্রতিবেশীরা অনেক ডাকাডাকির পর শোবার ঘরে খাটের উপর তাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। তার গলায় ক্ষত চিহ্ন দেখে কেউ তাকে হত্যা করেছে বলে পরিবারের সন্দেহ হয়। তার গলায় একটি স্বর্ণের চেইন ছিল তা ও পাওয়া যায়নি। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়।
এ ব্যাপারে শ্রীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মো. শাহিন মিয়া জানান, এ ব্যাপারে একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।