শ্রীপুরে বৃদ্ধার রহস্যজনক মৃত্যু, পরিবারের দাবি হত্যা

Posted on by Magura News
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- 

শ্রীপুরে জেসমিন বেগম (৬৫) নামে এক বৃদ্ধার রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। তবে পরিবারের দাবি তাকে হত্যা করা হয়েছে। শুক্রবার রাতে উপজেলার গয়েশপুর ইউনিয়নের চন্ডিখালী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে শনিবার দুপুরে ২৫০ শয্যা সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি ওই গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা মৃত রওশন মোল্যার স্ত্রী।

নিহতের পরিবারের দাবি, প্রায় ৪ বছর আগে স্বামীর মৃত্যু হয় এবং শুধুমাত্র দু’টি সন্তান দুই মেয়ের বিয়ে হওয়ায় তিনি বাড়িতে একাই থাকতেন। শুক্রবার রাতে ও তিনি একাই ছিলেন। সকালে তাকে ঘুম থেকে উঠতে না দেখে প্রতিবেশীরা অনেক ডাকাডাকির পর শোবার ঘরে খাটের উপর তাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। তার গলায় ক্ষত চিহ্ন দেখে কেউ  তাকে হত্যা করেছে বলে পরিবারের সন্দেহ হয়। তার গলায় একটি স্বর্ণের চেইন ছিল তা ও পাওয়া যায়নি। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়।
এ ব্যাপারে শ্রীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মো. শাহিন মিয়া জানান, এ ব্যাপারে একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।
March ২০২৬
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Feb    
 
১০১১১২১৩১৪১৫
১৬১৭১৮১৯২০২১২২
২৩২৪২৫২৬২৭২৮২৯
৩০৩১  

শ্রীপুরে বৃদ্ধার রহস্যজনক মৃত্যু, পরিবারের...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-  শ্রীপুরে জেসমিন বেগম (৬৫) নামে এক...

শ্রীপুরে বজ্রপাতে দিনমজুরের মৃত্যু, আহত...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের দুর্গাপুর মাঠে...

শ্রীপুরে নাজমুল স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে নোহাটা মোল্লাপাড়া ও দিয়েরপাড়া কর্তৃক...

শ্রীপুরে ব্যতিক্রমী ঈদ আড্ডা কর্নারের...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলার বরালিদহা যুবসমাজ ও গ্রামবাসীর...

শ্রীপুরে "প্রত্যয়" সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে সামাজিক সংগঠন "প্রত্যয়" এর উদ্যোগে...

শ্রীপুরে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- মাগুরার শ্রীপুরে বুধবার দুপুরে উপজেলা প্রশাসনের...

শ্রীপুরে প্রাণবন্ত মানবকল্যাণ ফাউন্ডেশনের পক্ষ...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- "এক সাথে সেবাই, এক সাথে উন্নয়নে"...

শ্রীপুরে বিনামূল্যে কৃষি প্রণোদনার বীজ,...

 মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-. শ্রীপুরে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে খরিপ মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায়...

