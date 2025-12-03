“প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ি, সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করি” এ প্রতিপাদ্যে মাগুরার শ্রীপুর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আয়োজনে ৩৪ তম আন্তর্জাতিক এবং ২৭ তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বুধবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে থেকে র্যালি বের হয়ে র্যালি পরবর্তী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সালেক মূহীদ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুর রশিদ, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আশরাফুল আলম জোয়ার্দার, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক মোল্যা মিজানুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুন্সি আব্দুল কুদ্দুস, শ্রীপুর উপজেলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ সংস্থার সভাপতি শেখ মো. আব্দুল্লাহসহ সকল প্রতিবন্ধী সংগঠনের শিক্ষক ও নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।