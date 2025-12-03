শ্রীপুরে প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

Posted on by Magura News
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- 

“প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ি, সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করি” এ প্রতিপাদ্যে মাগুরার শ্রীপুর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আয়োজনে ৩৪ তম আন্তর্জাতিক এবং ২৭ তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বুধবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে থেকে র‍্যালি বের হয়ে র‍্যালি পরবর্তী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সালেক মূহীদ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুর রশিদ, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আশরাফুল আলম জোয়ার্দার, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক মোল্যা মিজানুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুন্সি আব্দুল কুদ্দুস, শ্রীপুর উপজেলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ সংস্থার সভাপতি শেখ মো. আব্দুল্লাহসহ সকল প্রতিবন্ধী সংগঠনের শিক্ষক ও নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
December ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Nov    
১০১১১২১৩১৪
১৫১৬১৭১৮১৯২০২১
২২২৩২৪২৫২৬২৭২৮
২৯৩০৩১  

ফেসবুকে আমরা

Magura News

বিভাগ

দিনপঞ্জিকা

December ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Nov    
১০১১১২১৩১৪
১৫১৬১৭১৮১৯২০২১
২২২৩২৪২৫২৬২৭২৮
২৯৩০৩১  

শ্রীপুরে প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে র‍্যালি...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-  "প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ি, সামাজিক অগ্রগতি...

শ্রীপুরে নিয়োগবিধি বাস্তবায়নের লক্ষে কর্ম...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-  শ্রীপুরে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন পরিবার কল্যাণ...

শ্রীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-  শ্রীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী হাবিবুর...

শ্রীপুরে দুই প্রতিষ্ঠানকে ৩০ হাজার...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর...

শ্রীপুরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উপলক্ষে...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের...

শ্রীপুরে পানিতে ডুবে স্কুল শিক্ষকের...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে শুক্রবার বিকালে ৭০ ঊর্ধ্ব এক...

শ্রীপুর থানা অফিসার ফোর্সদের ব্যাটমিন্টন...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে মাগুরার...

শ্রীপুরে বিনামূল্যে ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ উপলক্ষে বিনামূল্যে...

প্রতিষ্ঠাতাঃ ডা.রাহুল মিত্র
সম্পাদক: অ্যাডভোকেট রাজীব কুমার মিত্র
বার্তা ও বানিজ্যিক কার্যালয়ঃ সৈয়দ আতর আলী রোড,মাগুরা
ফোনঃ +8801713-434888
ই-মেইলঃ maguranewsbd@gmail.com

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আয়োজন,উদ্দোগ,বিবৃতি আমাদেরকে জানান।
ফোন করুন +8801713-434888 নাম্বারে অথবা মেইল করুন maguranewsbd@gmail.com

Copyright 2013 - 2025 - Magura News All Rights Reserved
Website Design, Development & SEO Consulting Services by Cyber World IT
%d bloggers like this: