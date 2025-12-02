শ্রীপুরে নিয়োগবিধি বাস্তবায়নের লক্ষে কর্ম বিরতি ও অবস্থান কর্মসূচি পালন

আজ মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ২, ২০২৫ ইং
শিরোনাম:
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও পরিবার কল্যাণ সহকারীদের নিয়োগবিধি বাস্তবায়নের দাবি আদায়ের লক্ষে কর্ম বিরতি ও অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১০ টায় উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের সামনে এ কর্ম বিরতি ও অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়।
শ্রীপুর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা মাঠ কর্মচারী সমিতির সভাপতি হাসিনা খাতুনের সভাপতিত্বে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন মাগুরা জেলা পরিবার পরিকল্পনা মাঠ কর্মচারী সমিতির সভাপতি ও শ্রীপুর সদর ইউনিয়নের পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক মো. শফিউদ্দিন মোল্যা, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা মাঠ কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক অনুরাগ কুমার মণ্ডল, উপজেলা পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা রুমা পারভিনসহ জেলা ও উপজেলা নেতৃবৃন্দ।
এ সময় বক্তরা বলেন, আমরা নানাভাবে অবহেলিত, আমাদের কোন নিয়োগবিধি নাই। সরকারের কাছে দাবি, অতি দ্রুত আমাদের নিয়োগবিধি বাস্তবায়ন করতে হবে। আর না তা না হলে আমাদের এই কর্ম বিরতি ও অবস্থান কর্মসূচি চলমান থাকবে।