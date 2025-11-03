শ্রীপুরে তারণ্যের উৎসব উপলক্ষে ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

আজ মঙ্গলবার, নভেম্বর ৪, ২০২৫ ইং
মহসিন মোল্লা, বিশেষ প্রতিবেদক
শ্রীপুর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে তারণ্যের উৎসব (২য় পর্যায়) উদযাপন উপলক্ষে ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে। সোমবার সকালে উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম মাঠে এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন মাগুরা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ অহিদুল ইসলাম। এবং আগামী মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) ভবিবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হবে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাখী ব্যানার্জী, থানা অফিসার ইনচার্জ ইদ্রিস আলী, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মামুন খান, শ্রীপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ড. মুসাফির নজরুল, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুর রশিদ, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ হুমায়ুন কবির, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা রুহুল আমিন পাপন, কাদিরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন খান, সব্দালপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পান্না খাতুন প্রমুখ।
খেলার প্রথম ম্যাচে কাদিরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ফুটবল একাদশ বনাম সব্দালপুর ইউনিয়ন পরিষদ ফুটবল একাদশ অংশগ্রহণ করে। এবং দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীপুর ইউনিয়ন পরিষদ ফুটবল একাদশ বনাম নাকোল ইউনিয়ন পরিষদ ফুটবল একাদশ অংশগ্রহণ করে। প্রথম ম্যাচে ১-০ গোলে সব্দালপুর ইউনিয়ন পরিষদ ফুটবল একাদশ কাদিরপাড়া ইউনিয়ন ফুটবল একাদশকে পরাজিত করে। অপর ম্যাচে নাকোল ইউনিয়ন পরিষদ ফুটবল একাদশ ও শ্রীপুর ইউনিয়ন পরিষদ ফুটবল একাদশ ১-১ গোলে ড্র হয়। পরে ট্রাইবেকারে ৬-৫ গোলে শ্রীপুর ইউনিয়ন পরিষদ ফুটবল একাদশ নাকোল ইউনিয়ন পরিষদ ফুটবল একাদশকে পরাজিত করে।