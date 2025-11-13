শ্রীপুরে আন্তঃ ইউনিয়ন ভলিবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত

আজ শুক্রবার, নভেম্বর ১৪, ২০২৫ ইং
loading....
শিরোনাম:
- শ্রীপুরে আন্তঃ ইউনিয়ন ভলিবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত
- শ্রীপুরে শিশু-কিশোর ইসলামিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত
- শালিখায় বিকেন্দ্রীকৃত পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন( ডিএমআইই) পদ্ধতি বিষয়ক দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত
- শ্রীপুরে সাধু-গুরু-বৈষ্ণব সেবা ও মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত
- শ্রীপুরে তারণ্যের উৎসব উপলক্ষে ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন
- শালিখা প্রেসক্লাবের সাংবাদিক পূর্ণমিলনী, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন
- শ্রীপুরে জাতীয় সমবায় দিবস পালিত
- একটি ব্রিজের অভাবে চরম ভোগান্তিতে ২০ গ্রামের মানুষ
- শ্রীপুরে সরকারি রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে থানা পুলিশের অভিযান
- শ্রীপুর উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুর মিনি স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার দুপুরে আন্তঃ ইউনিয়ন ভলিবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর আগে উপজেলার ৮ টি ইউনিয়নের ৮টি দল অংশ নেয়। ফাইনাল খেলায় সব্দালপুর ইউনিয়ন ভলিবল দল ৩-০ পয়েন্টে দ্বারিয়াপুর ইউনিয়ন ভলিবল দলকে পরাজিত করে চাম্পিয়ন হয়। সব্দালপুর ইউনিয়ন ভলিবল দলের খেলোয়াড় স্বাধীন ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাখী ব্যানার্জী চাম্পিয়ন ও রানারআপ দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।
এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির, সদস্য সচিব ও যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রিয়াজ উদ্দিন, শ্রীপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ড. মুসাফির নজরুল, আয়োজক কমিটির সদস্য আইসিটি কর্মকর্তা আহমেদ মাহফুজ, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কর্মকর্তা বিধান কুমার বিশ্বাস, সব্দালপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মিয়া সমিরুল ইসলাম সমির, দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মশিহুল আজম প্রমুখ।