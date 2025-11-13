শ্রীপুরে আন্তঃ ইউনিয়ন ভলিবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত

Posted on by Magura News
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুর মিনি স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার দুপুরে আন্তঃ ইউনিয়ন ভলিবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর আগে উপজেলার ৮ টি ইউনিয়নের ৮টি দল অংশ নেয়। ফাইনাল খেলায় সব্দালপুর ইউনিয়ন ভলিবল দল ৩-০ পয়েন্টে দ্বারিয়াপুর ইউনিয়ন ভলিবল দলকে পরাজিত করে চাম্পিয়ন হয়। সব্দালপুর ইউনিয়ন ভলিবল দলের খেলোয়াড় স্বাধীন ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাখী ব্যানার্জী চাম্পিয়ন ও রানারআপ দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।
এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির, সদস্য সচিব ও যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রিয়াজ উদ্দিন, শ্রীপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ড. মুসাফির নজরুল, আয়োজক কমিটির সদস্য আইসিটি কর্মকর্তা আহমেদ মাহফুজ, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কর্মকর্তা বিধান কুমার বিশ্বাস, সব্দালপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মিয়া সমিরুল ইসলাম সমির, দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মশিহুল আজম প্রমুখ।
November ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Oct    
 
১০১১১২১৩১৪১৫১৬
১৭১৮১৯২০২১২২২৩
২৪২৫২৬২৭২৮২৯৩০

ফেসবুকে আমরা

Magura News

বিভাগ

দিনপঞ্জিকা

November ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Oct    
 
১০১১১২১৩১৪১৫১৬
১৭১৮১৯২০২১২২২৩
২৪২৫২৬২৭২৮২৯৩০

শ্রীপুরে আন্তঃ ইউনিয়ন ভলিবল টুর্নামেন্টের...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর মিনি স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার দুপুরে আন্তঃ...

চাকরির আশায় ঢাকায় গিয়ে নানা-নাতি...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে উপজেলার নবগ্রাম গ্রামের পাঞ্জাব আলীর...

শ্রীপুরে পুকুরের পানিতে পরে ২...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে পুকুরের পানিতে পরে মাহিয়া নামে...

শালিখায় এসডিএফ এর আয়োজনে স্টেকহোল্ডার...

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- শালিখায় এসডিএফ মাগুরা জেলার আয়োজনে স্টেকহোল্ডার...

মাগুরায় পারিবারিক বিরোধে দিনে দুপুরে...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- পারিবারিক বিরোধের জেরে দিনে দুপুরে মো....

শালিখায় শারদীয় দুর্গা পূজা উদযাপন...

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- শালিখায় শারদীয় দুর্গা পূজা-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে...

শ্রীপুরে রায়চরণ ক্রিকেট একাডেমীর বয়স...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে রায়চরণ ক্রিকেট একাডেমীর বয়স ভিত্তিক...

হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য হুক্কাকে টিকিয়ে...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- নারিকেলের আচা আর কাঠ দিয়ে তৈরি...

প্রতিষ্ঠাতাঃ ডা.রাহুল মিত্র
সম্পাদক: অ্যাডভোকেট রাজীব কুমার মিত্র
বার্তা ও বানিজ্যিক কার্যালয়ঃ সৈয়দ আতর আলী রোড,মাগুরা
ফোনঃ +8801713-434888
ই-মেইলঃ maguranewsbd@gmail.com

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আয়োজন,উদ্দোগ,বিবৃতি আমাদেরকে জানান।
ফোন করুন +8801713-434888 নাম্বারে অথবা মেইল করুন maguranewsbd@gmail.com

Copyright 2013 - 2025 - Magura News All Rights Reserved
Website Design, Development & SEO Consulting Services by Cyber World IT
%d bloggers like this: