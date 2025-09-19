শালিখায় ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা অনুষ্ঠিত

আজ শুক্রবার, সেপ্টেম্বর ১৯, ২০২৫ ইং
মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক-
আধুনিক সভ্যতা ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায় হারিয়ে যাওয়া গ্রাম বাংলার হারানো ঐতিহ্যকে বর্তমান প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে মাগুরার শালিখা উপজেলার তালখড়ি হাইস্কুল মাঠ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিলুপ্তপ্রায় লাঠি খেলা। আজ শুক্রবার বিকালে উপজেলার তালখড়ি হাইস্কুল মাঠ প্রাঙ্গনে ঢাঁক-ঢোলের বাজনায়, গানের তালে তালে এ আনন্দময় উৎসবের আয়োজন করা হয়।
সমাজ থেকে অন্যায় অপরাধ দূর করতে আর হারানো ঐতিহ্য ধরে রাখতেই এই আয়োজন করা হয়৷ লাঠি খেলা অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন, বিএনপি নেতা মোঃ কাতেমুল ইসলাম৷ এসময় উপস্থিত ছিলেন, শালিখা উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব ও জেলা বিএনপির সদস্য মুন্সী মনিরুজ্জামান চকলেট, জেলা বিএনপির সদস্য মোঃ মোতালেব হোসেন শিকদার, যুবদল নেতা মুন্সী নয়নুজ্জামান নয়ন, মাসুদ মুন্সী, ছাত্রদল নেতা ফিরোজ হোসেন মৃধা,শালিখা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শহিদুজ্জামান চাঁদ,সাংগঠনিক সম্পাদক এইচ এম রাজিব প্রমূখ৷ লাঠি খেলায় শালিখার দিঘী,ঝিনাইদাহ,মাগুরা ও শৈলকুপার মোট চারটি দল অংশগ্রহণ করে৷ খেলায় নারী পুরুষ সহ হাজার হাজার দর্শক খেলাটি উপভোগ করেন৷