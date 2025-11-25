শ্রীপুরে রিগালো প্রাইভেট লিমিটেড ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

Posted on by Magura News
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুর উপজেলার নাকোল অবস্থিত রিগালো প্রাইভেট লিমিটেড ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার বিকেলে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। মাগুরা ও শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের ৪ টি ইউনিট ১৭ ঘন্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। মালিক পক্ষের দাবি এ ঘটনায় প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
রিগালো প্রাইভেট লিমিটেড ফ্যাক্টরির ম্যানেজার মামুন হোসেন জানান, সোমবার বিকেলে হঠাৎ ফ্যাক্টারির চিমনির আগুনের ফুলকি থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহুর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পরে শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সকে ফোন করলে মাগুরা ও শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের ৪ টি ইউনিট আগুন আনতে সক্ষম হয়। ততক্ষণে পাটকাঠি ও কাটকাঠি থেকে উৎপাদিত রপ্তানি যোগ্য পণ্য পুড়ে যায়। যা চায়নাতে রপ্তানি করা হয়।
শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন মাষ্টার সামছুর রহমান জানান, সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করি। সোমবার বিকেল ৪ টা থেকে মঙ্গলবার সকাল ৯ টা পর্যন্ত চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এ ঘটনায় প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে ফ্যাক্টরি থেকে আগুন জ্বালানোর সময় আগুনের ফুলকি থেকে আগুনের সুত্রপাত হয়েছে।
