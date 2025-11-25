শ্রীপুরে রিগালো প্রাইভেট লিমিটেড ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

আজ বুধবার, নভেম্বর ২৬, ২০২৫ ইং
loading....
শিরোনাম:
- শালিখায় খুচরা সার বিক্রেতাদের লাইসেন্স বাতিলের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও স্মারক লিপি প্রদান
- শ্রীপুরে রিগালো প্রাইভেট লিমিটেড ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি
- আবারো শ্রীপুর প্যানিক এ্যাটাকে আমতৈল গার্মেন্টসের অর্ধশতাধিক নারী কর্মি হাসপাতালে
- শ্রীপুরে ভূমিকম্পে ভয়ে আতঙ্কে অসুস্থ শতাধিক গার্মেস্টস কর্মী
- শ্রীপুরে অস্ত্র ঠেকিয়ে ছিনতাই, অস্ত্র ফেলে পালালো ছিনতাইকারীরা
- শ্রীপুরে লাইসেন্স বহাল রাখার দাবিতে সার ডিলারদের মানববন্ধন ও স্বারকলিপি প্রদান
- শ্রীপুরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে হামলায় আহত ২
- শ্রীপুরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়েই চলছে অধিকাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত
- মাগুরায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত পরিবারের মাঝে চেক বিতরণ। Magura news
- শ্রীপুরে আন্তঃ ইউনিয়ন ভলিবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুর উপজেলার নাকোল অবস্থিত রিগালো প্রাইভেট লিমিটেড ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার বিকেলে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। মাগুরা ও শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের ৪ টি ইউনিট ১৭ ঘন্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। মালিক পক্ষের দাবি এ ঘটনায় প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
রিগালো প্রাইভেট লিমিটেড ফ্যাক্টরির ম্যানেজার মামুন হোসেন জানান, সোমবার বিকেলে হঠাৎ ফ্যাক্টারির চিমনির আগুনের ফুলকি থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহুর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পরে শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সকে ফোন করলে মাগুরা ও শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের ৪ টি ইউনিট আগুন আনতে সক্ষম হয়। ততক্ষণে পাটকাঠি ও কাটকাঠি থেকে উৎপাদিত রপ্তানি যোগ্য পণ্য পুড়ে যায়। যা চায়নাতে রপ্তানি করা হয়।
শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন মাষ্টার সামছুর রহমান জানান, সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করি। সোমবার বিকেল ৪ টা থেকে মঙ্গলবার সকাল ৯ টা পর্যন্ত চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এ ঘটনায় প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে ফ্যাক্টরি থেকে আগুন জ্বালানোর সময় আগুনের ফুলকি থেকে আগুনের সুত্রপাত হয়েছে।