আজ রবিবার, নভেম্বর ২৩, ২০২৫ ইং
- আবারো শ্রীপুর প্যানিক এ্যাটাকে আমতৈল গার্মেন্টসের অর্ধশতাধিক নারী কর্মি হাসপাতালে
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শুক্রবারের ভূমিকম্প অনুভুত হওয়ার পর শনিবার মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার আমতৈল স্টাইলস্মিথ সান এ্যাপারলেস্ গার্মেন্টস কর্মীদের মধ্যে ভয়-আতঙ্ক কাটেনি। শনিবার সকালেও প্যানিক এ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে গার্মেন্টেসের অর্ধশতাধিক কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ সময় অনেক নারী ও পুরুষ কর্মীর মাথা ঘোরা ও বমি শুরু হলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। দ্রুত তাদেরকে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। এ সময় রোগী ও রোগীর স্বজনদের চাপে দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক ও হাসপাতালের স্টাফদের চিৎিকিসা দিতে হিমহিম খেতে হয়।
অসুস্থ হয়ে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয় ৭২ জন। এদের মধ্যে অধিকাংশ গার্মেস্টস কর্মী প্রাথমকি চিকিৎসা নিয়ে হাসপতাল ছেড়ে গেছেন। বেশ কয়েকজন রোগীকে মাগুরা ২৫০ শয্যা সদর হাসপতালে ভর্তি করেছেন রোগীর স্বজনরা।
এ বিষয়ে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আশরাফুজ্জামান লিটন বলেন, গতকালের মত আজও আমতৈল স্টাইলস্মিথ স্যান এ্যাপারলেস্ গার্মেন্টসের বেশ কিছু কর্মী প্যানিক এ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে আসে। তাদের অনেকের মাগুরা ২৫০ শয্যা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে এবং বাকিরা হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে বাড়িতে গেছে।